Бебе и дете на 4 години са се возили в джипа, убил жена край Владая

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Бебе на един месец и дете на 4 години години са се возили в джипа, убил 63-годишна жена при челна катастрофа край Владая тази сутрин.

Инцидентът се е случил около 7 часа.

На камерите в района се вижда, че джип навлиза в насрещното движение и челно се удря в лека кола, чиято 63-годишната водачка загива на място.

Джипът е управляван от 41-годишен мъж, а до него е пътувала и жена. По информация на bTV в колата е имало и две деца – бебе на един месец и дете на 4 години.

След сблъсъка двамата слизат от колата, но никой от тях не отива да окаже помощ или да види какво става в колата, която са блъснали.

Задържан за срок до 24 часа по реда на Закон за Министерството на вътрешните работи е 41-годишният шофьор на джипа А. С.

Досъдебното производство е започнало по неотложност с протокол за оглед на местопроизшествие. Иззети са двата автомобила, участвали в произшествието. Разследването се извършва от сектор „Разследване на транспортни престъпления" – СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Направени са тестове за алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни.

Причините за катастрофата все още се изясняват.