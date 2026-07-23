Лена, която пишеше закони накрак, сега ще следи дигитално “лоши” съдии и прокурори

Най-близката до Кирил Петков оглави Институт за правосъден мониторинг и потвърди прогнозата на бившия премиер, че тя ще остане фактор в “Промяната”, но не всичко може да се направи от депутатското място

Сега е време юристката да докаже и че може да ръководи безпристрастна неправителствена организация, в която поне на първо четене са видими политически страсти

В България закони често се пишат в парламента “накрак” от днес за вчера или за/срещу конкретни персони. Така от години мнозинствата в парламента създава некачествена продукция, която изчервява професорите в правните катедри, а Конституционният съд бавно, но славно връща одобрени от народните представители текстове.

Ето само няколко примера от последните “реформи”:

Едва две години работи Комисията за противодействие на корупцията с разследващи функции, преди да я закрият с аргумента, че е бухалка.

Почти 3 години, в които изборите бяха по-често от пролетен дъжд, държавата периодично беше блокирана от конституционната промяна, довела до печално известната домова книга - тя ограничи избора на президента за служебни премиери от кратък списък с конкретни постове в няколко институции.

Механизмът за разследване на главния прокурор и неговите заместници остана само на книга. Вече имаше ад-хок прокурор, сега има втори, от когото пак никой нищо не очаква.

Примерите са много, но общото между тези законови промени е, че бяха приети при правителството на сглобката, когато в парламента имаше мнозинство на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС. Един от двигателите, положили подписа си под законопроектите и активно защитавайки ги в парламента, беше младата юристка Лена Бориславова от “Продължаваме промяната”. Тя бе не просто лява и дясна ръка на лидера на “Продължаваме промяната” Кирил Петков, но контролираше и координираше създаването на всички законови промени (факт, който свои и чужди в парламента потвърждават и днес).

Младата жена, която рядко се усмихва, е имала огромна власт в своята партия и нито една промяна в закон не е могла да се “промуши” без нейното “Да” или “Не”.

С добро образование, ораторски умения и силна амбиция,

през април 2023-а тя се завърна на политическата сцена като депутат след кратко прекъсване по майчинство (как се появи виж по-долу). А когато миналата година Кирил Петков се оттегли от лидерския пост в ПП, Лена излезе от активната политика.

Не стана докрай ясно дали заради личен избор, или поради влошени отношения с вече едноличния председател на ПП Асен Василев, но на последните избори отказа да влезе в депутатските листи. И се скри от прожекторите. До вторник, когато Бориславова обяви ново начало в обществената си дейност - със съмишленици създава Институт за правосъден мониторинг, който да посочва слабостите в работата на магистратите. Преди това тя обърка фенове и врагове с обява в социалните мрежи за стажанти юристи, че отваря адвокатска кантора.

Всъщност Лена дава лице и сила на ново НПО - в гражданската организация, на която юристката е директор, влизат адвокат Йонко Грозев, бившата съветничка по външна политика на Кирил Петков като премиер Весела Чернева, медийният експерт Георги Лозанов и експертът по финанси Красимир Врангов.

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ

От всички само той не е публична личност. Собственик е на компанията “Кингман Дивелопмънт” с дейност в областта на строителството, сделки с имоти, реекспорт и други. На изборите през 2021 г. е бил упълномощен представител на коалицията “Демократична България”, а през октомври 2024 г. вече е регистриран в ЦИК като пълномощник на “Продължаваме промяната”.

КРАСИМИР ВРАНГОВ

С “Промяната” е свързана и Весела Чернева, която беше съветник по външна политика на Кирил Петков като премиер. Тя е зам.-директор на Европейския съвет за външна политика, работила е като политически секретар в българското посолство във Вашингтон, беше и говорител на МВнР по времето на Николай Младенов.

ВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА

И Чернева, и Йонко Грозев са членове на Центъра за либерални стратегии според информацията на сайта му.

Грозев, който е и председател на съвета на новата неправителствена организация за мониторинг на съдебната система, е правозащитен адвокат, беше 9 г. и съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Миналата година беше кандидат на ПП-ДБ за конституционен съдия от парламентарната квота, но не успя да събере нужните гласове.

ЙОНКО ГРОЗЕВ

Институтът за правосъден мониторинг е създаден с убеждението, че доверието в правосъдието не се изгражда с декларации, а с постоянен обществен поглед към начина, по който то работи, оповести гражданския си проект Лена Бориславова във фейсбук.

Правосъдието не е затворена система, която принадлежи единствено на професионалната общност. То е обществен договор. Всеки негов пропуск се превръща в несправедливост, а всяка злоупотреба - в съмнение, че законът не важи еднакво за всички. Именно затова Институтът ще извършва системен мониторинг на лошите практики в правосъдието, като проучва, анализира и систематизира публичната информация за тях, и ще я представя на разбираем и достъпен за хората език, хвърля още светлина върху неправителствената организация юристката.

Анонсира, че ръководеният от нея институт

ще направи първата дигитална карта на злоупотребите в прокуратурата и съда,

а първият анализ ще бъде представен публично в края на годината.

И ако няма спор, че съдебната система в България е обрасла с проблеми, а хората отдавна не вярват в правосъдието, изглежда доста спорно доколко изводите в бъдещия мониторинг под ръководството на Лена Бориславова могат да са политически безпристрастни. И абстрахирайки се от нея, възможно ли е изобщо силно обвързано политически лице да прави независим мониторинг?

Тя не е депутат и към момента е загърбила активната политика, но продължава да е член на Националния съвет на “Продължаваме промяната”.

Заедно с Кирил Петков беше избрана в разширеното ръководство на Общото събрание миналия септември. А годеникът ѝ и баща на детето ѝ Мирослав Иванов продължава да е народен представител от ПП и в настоящия парламент. Той беше зам.-председател на 47-ото НС и за кратко негов и.д. шеф след отстраняването на Никола Минчев, после депутат и в следващите два мандата, прескочи други два, за да се завърне на последните избори като водач на две листи - в Бургас, откъдето влезе, и в Ямбол.

Още в началото на годината, когато стана ясно, че няма да играе отново за парламента, Бориславова написа във фейсбук, че вече работи по два нови проекта, с които

“ще се изправи по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас”

Лена “със сигурност ще остане важен двигател за промяната в България, но някои неща не могат да се направят от парламентарните скамейки”, подкрепи я тогава Кирил Петков.

Точно по негово време като лидер и премиер изгря звездата на Лена Бориславова. Появи се като началник на кабинета му и говорител на правителството, на върха и в партията. Именно на нея се приписваха всички важни решения - от координация на спецслужбите до координация на депутатите по писането на законопроекти, някои от които с времето се оказаха твърде “недоносени”.

Брюнетката с диплома от “Харвард” бе сочена за премиер в сянка

- според запознати е управлявала наравно с Петков и е била равностоен участник във всичките му разговори. И нерядко е вземала финалното решение, разказваха преди години служители на Министерския съвет. Приписват ѝ дори гафовете на Петков като призива му във фейсбук всички да дарим по една заплата за оръжия за Украйна. Както и че е издала финалното разпореждане за изгонване на 70-те руски дипломати. Според политическите интриганти е част от най-тесния кръг, взел решението за ареста на Бойко Борисов, обявен после за незаконен от съда.

По време на управлението на четворната коалиция на “Промяната”, ДБ, БСП и ИТН Бориславова

беше и супервайзър на законодателните промени

на управляващото мнозинство, някои от които после трябваше да бъдат прецизирани, а други направо отменени.

Принципът на работа беше такъв - парламентарната група изработва закон и го праща на Лена, където той потъва за определен период. После тя го праща обратно в Народното събрание, но с изцяло пренаписани текстове. Проблемът беше, че някои от тях бяха връщани от съда, разказват нейни съпартийци от първия мандат на ПП. Артистично определят Лена като “знаменосец на беззаконието в законите”.

Тогавашната зам.-шефка на парламента Ива Митева директно я обвини, че заради неин текст в правилата за избор на шеф на КЕВР Конституционният съд обяви за противоконституционен вота за Станислав Тодоров през лятото на 2022 г. и върна на поста Иван Иванов.

За Лена Бориславова колегите ѝ казват, че е “контрол фрийк”. Поведението ѝ засегна и партньорите от “Демократична България” и провокира напрежение с правосъдния министър тогава Надежда Йорданова на тема антикорупционно законодателство. Темата бе “обсебена” от Бориславова - тя постави превръщането на КПКОНПИ в независим орган като задължително условие за съставянето на редовно правителство тогава.

Сериозна е “заслугата” ѝ и за конституционните промени, част от които Конституционният съд отмени. Именно Бориславова и бившият лидер на “Да, България” Христо Иванов са сочени за основни двигатели и автори на новите текстове в основния закон, приети в края на 2023 г. с гласовете на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС. С тях не само бяха ограничени правомощията на президента при съставянето на служебен кабинет, но и бе засегната работата на съдебната система. Именно вторите паднаха в съда. КС обяви за противоконституционни текстовете, с които ВСС се разделя на две - Висш прокурорски и Висш съдийски съвет. Отпаднаха и промените, свързани с ограничаване на правомощията на главния прокурор и на мандата му. Но оцеля механизмът за разследването му и на неговите заместници.

В 51-ото народно събрание Лена Бориславова се отказа от имунитета си заради обвинения по казуса “Корал” - че е внесла неистински документи за освобождането на Кирил Петков от управата на гражданското сдружение, за да стане служебен министър на икономиката. Съдът я оправда през ноември 2025 г.

Прокуратурата я призова за показания по още два казуса - за договор за правна помощ на бившата ѝ адвокатска кантора с ББР, когато принципал на банката е Петков като министър, и за изтекъл секретен документ по “Турски поток”.

Към момента Лена Бориславова отново е практикуващ адвокат,

става ясно от регистъра на Софийската адвокатска колегия. Била е отписана до 13 октомври 2025 г., но на 26 май тази година отново е вписана в колегията. Не става ясно дали работи в кантора.

А оглавяваният от нея Институт за правосъден мониторинг е регистриран във вторник и вече има и сайт. Кои ще са останалите в организацията, не става ясно, но на 6 юли Бориславова обяви, че търси стажанти за работа, свързана с право, без да уточнява за какво. На сайта има и призив за набиране на дарения.