За конфликт на интереси махат кмета на Горна Оряховица. Той: Политическа война, но ще спазя закона (Обзор)

Волята на хиляди избиратели се подменя с административни хватки заради подпис, от който общината спечели, бранят Рашков съграждани в петиция

1 г. и 4 месеца преди да изтече редовният му мандат, кметът на Горна Оряховица Николай Рашков най-вероятно ще се раздели с поста си. Главоболията му обаче няма да свършат с предсрочното освобождаване заради конфликт на интереси - имуществото и доходите му ще бъдат проверявани 10 г. назад.

Такъв е резултатът след злополучен търг за 8 общински имота, който фирмата му спечелила, но междувременно той влезе в кметския кабинет и подписал договор с майка си, за да финализира сделката.

В сряда Сметната палата съобщи, че поискала от ОИК предсрочното му освобождаване. Причината - окончателно решение на ВАС, което потвърждава, че кметът е бил в конфликт на интереси.

От ОИК заявиха, че все още не са получили документи, но ще се съобразят със закона и ще се съберат на заседание 3 дни след известието. След това президентът трябва да насрочи частични местни избори за нов кмет.

Производството срещу Рашков започва по сигнал за продажбата на 8 общински имота с площ 8785 кв. м. През лятото на 2023 г. община Горна Оряховица обявява търг с тайно наддаване за имотите. Най-висока оферта дава дружеството “Мирвана” ООД, в което до 16 ноември 2023 г. Рашков е съдружник и управител.

На местните избори на 29 октомври 2023 г. той е избран за кмет. Междувременно процедурата по продажбата е обжалвана, а заповедта, с която “Мирвана” е обявена за купувач, влиза в сила след встъпването му в длъжност.

На 24 ноември 2023 г., когато дружеството вече е представлявано от майката на Рашков, на която той е прехвърлил дяловете си, кметът подписва договора за продажбата на имоти и така нарушава закона.

Пред съда Рашков твърди, че е изпълнил решение на Общинския съвет и че договорът е бил задължителен за подписване. ВАС обаче приема, че тези аргументи са неоснователни, тъй като разпореждането с общинско имущество не може да бъде завършено само с решение на ОС. Необходимо е и разпоредителното действие на кмета чрез издаване на заповед и подписване на договор. “Най-гротескното е, че аз бях подписал договора с имената на бившия кмет, но от Агенцията по вписванията ми го върнаха. А тогавашната юристка на общината твърдеше, че след като търгът се е състоял още преди да си помисля да се кандидатирам за кмет, няма проблем да го подпиша”, обясни пред журналисти Рашков.

Съдът не приема и възражението, че дружеството не е получило облага. Според магистратите за наличието на конфликт на интереси не е необходимо да са настъпили реални вреди или негативни последици за общината. Достатъчно е действието да е извършено в интерес на юридическото лице, което в случая е безспорно установено.

В сряда кметът обяви, че срещу него се води политическа война, а случващото се е опит да се подмени гласът на гражданите. Рашков твърди, че цялата държавна машина и всички институции са задействани срещу него още от момента, в който е обявил кандидатурата си през 2023 г. “След сигнал от 26 септември 2023 г. има цяла преписка срещу мен, само за две седмици е започнато специално дело срещу мен в Софийската градска прокуратура, по съмнения за купуване на гласове и спечелен търг с незаконни пари”, коментира Рашков. По-късно разбрал, че е подслушван незаконно, следени са по камери на АПИ движенията на колите му в период от 6 месеца, вадени са разпечатки за телефонни разговори, проверявани са банкови сметки. Правени са му ревизии като физическо лице и на фирмата му, които не са открили нарушения и приходи от престъпна дейност

“ Може би, ако бях излязъл от някоя голяма партия, щях да имам чадър. Аз не съм осъден, това е административен акт и ще съдя всички, които го твърдят”, посочи Рашков. Той посочи редица скандали след смяната на управлението в Горна Оряховица, за които имало висящи производства, като се започне от откритите копачки за криптовалута в мазето на общината, мине се през програмата за асистентска подкрепа, изпълнявана от външна фирма, прибирала милиони и източени 400 хил. лв. за двукратно заплатено осветление за стадиона.

“Дали и кога ще се случат крайните актове, не знам, но аз ще се съобразя със закона, не съм се венчал за кметския пост. Дойдох свободен и обезпечен финансово и ще си тръгна свободен”, каза кметът.

Междувременно над 2000 граждани са подписали онлайн петиция в негова подкрепа. В нея се посочва, че в дъното на казуса стои процедурен пропуск, не лична облага. Инициаторите посочват, че са готови на масови протести, ако гласът им бъде пренебрегнат. Кандидатурата му бе издигната от партия “Пряка демокрация”.

“Исках да покажа на хората нов начин на управление. Никога няма да сложа подпис под членство в нито една партия”, добави Николай Рашков.