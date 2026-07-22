Втора жертва на челен удар край Владая за 6 месеца, 2 дни преди последната трагедия друг инцидент (Обзор, видео)

Колите от катастрофата са иззети

63-годишна жена стана втората жертва на челен удар край с. Владая, Столична община, след катастрофа там в сряда сутринта.

Жената пътувала сама с колата си от Перник към София. На пътя точно над селото летните в посока Перник били 2. В лявата лента към миньорския град се движел бял джип, който около километър преди това минал караулката преди селото. 41-годишният шофьор опитвал да изпреварва, когато загубил контрол над джипа. Самият път бил мокър след държа от предната вечер, продължил и в ранните часове на сутринта. Машината поднесла и се забила в колата на 63-годишната жена. Тя починала на място, а кадри от катастрофата бяха качени във фейсбук от Надежда Дойчева.

Мъжът има няколко предишни дребни нарушения, в колата били и неговата жена и двете им деца. Те се разминали с леки травми. След преглед били освободени за домашно лечение. Пробите за алкохол и дрога на шофьора са отрицателни. Той е задържан за до 24 часа, а по случая се води разследване за причиняване на смърт по непредпазливост, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Оттам добавиха, че и двете коли са иззети и се събират доказателства с цел изясняване причините за катастрофата.

Тя е четвъртата в района за последните 6 месеца и втората със загинал. Първият челен удар на пътя край селото е от вечерта на 22 януари. Той е на около 100 метра преди удара от 22 юли. Тогава колата, която се движи от Перник към София влиза в насрещното и се забива в другия автомобил. От интерактивната карта на МВР става ясно, че има един загинал и двама пострадали, но липсват детайли от кое превозно средство е жертвата.

Другите 2 инцидента са почти на същото място като катастрофата от 22 юли. Първият е на 18 март и е челен удар между 2 коли. Той се разминава с 1 ранен. А вечерта на 20 юли има нов инцидент, става ясно от видео, качено във фейсбук от Дойчева. Той не е отразен в системата на МВР - вероятно полиция не е викана. Кадрите са от вечерта. На тях се вижда как кола минава бързо в посока Перник и секунда след като излиза от кадър се чува удар. Дойчева пояснява, че тогава инцидентът се разминал без друг автомобил или загинали.

В същия участък миналата година има 2 челни удара с ранени. Малко след него в посока Перник пък е имало и катастрофа със загинал. Тя е била след страничен удар и е от 23 декември, става ясно от картата на МВР.

След клиповете някои шофьори коментираха, че проблемът е в пътя. Посочиха, че при 5 от 10 минавания автомобилите им поднасят. Други обаче обвиниха за това скоростта. Ограничението в района е 50 км/ч.

