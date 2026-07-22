Обвиненият в побой до смърт над жена си в Карлово не пробва да излезе на свобода

Пребил я с дървен кол, а след това легнал да спи

Димитър Христов от Карлово, който е обвинен в убийството на жената, с която живеел, не е обжалвал постоянния си арест пред Апелативния съд в Пловдив. Това означава, че за следващите два месеца Христов ще бъде с мярка за неотклонение "задържане под стража". След като мине този период, той може да обжалва задържането си.

Както "24 часа" вече писа, мъжът е обвиняем за побой до смърт на жена си. Инцидентът стана на 12 юли, когато в Районното в Карлово бил подаден сигнал за откритата починала 53-годишна.

В съдебната зала, когато се гледаше мярката му, стана ясно, че Димитър Христов пребил приятелката си с дървен кол, а след това преместил безжизненото й тяло и легнал да спи. По думите на прокурор Кичка Пеева той се опитал да заличи следите след престъплението, като изхвърлил в близост до къщата, където живеели, дрехите си и дървения кол. Не звъннал на полицията или Спешна помощ, а си легнал. "Това показва пълно безразличие към случилото се", отбеляза прокурорът тогава.

Според съдия Катя Господинова има обосновано предположение, че Христов е съпричастен към извършеното деяние. "То е направено в условията на домашно насилие, като начинът на извършване разкрива изключителна бруталност", заяви в съдебната зала тогава тя и го остави в ареста.