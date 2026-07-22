600 хил. лв. кръвнина за смъртта на мъж, подгонен от бездомно куче

600 хил. лв. кръвнина ще трябва да плати Община Благоевград на наследниците на починал мъж, подгонен от бездомно куче. Съдът постанови двете деца на К. М. - момче и момиче, които сега са на 10 и 12 г., както и тяхната майка Й. Й. да получат по 200 хил .лв. за причинени неимуществени вреди плюс лихвите, 2280 лв. за имуществени вреди, както и разноски за адвокат по делото.

Трагичният инцидент се е случил около 00,54 ч. на 23 декември 2019 г. в центъра на Благоевград. Мъжът, който е от София, но живеел в Лондон с жена си и двете деца, пристигнал за Коледните празници в Благоевград. Вечерта се прибирал при роднини, когато на ул. „Ив. Михайлов" 1 към него приближило бездомно куче. Изплашен, мъжът прескочил парапет, затичал се към рампа на подземен гараж и паднал от ръба на стена от височина около 3 метра. При падането е ударил тялото си в бетонната настилка пред входа на гаража, а получените травми, част от които се усложнили по време на болничния му престой в УМБАЛ „Св. Анна", гр. София, са довели до смъртта му на 05.01.2020 г., като конкретната причина е получената при падането тежка черепно-мозъчна травма.

Съдът на две инстанции е приел, че падането е причинено пряко от внезапно и стресиращо преследване от безстопанствено куче, чието преследване е заснето от охранителни камери. От записите става ясно, че кучето е неопределена порода, няма нито нашийник, нито каишка, нито ушна марка.

Отговорността на общината е да овладява популацията на безстопанствените кучета, изграждане на приюти за безстопанствени животни, вземане на мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни. В съда става ясно, че има сключен между Община Благоевград и частна фирма за залавяне, кастриране, маркиране и ваксиниране на кучетата, има и приют. Според магистратите обаче това не е достатъчно, за да се приеме, че Общината е изпълнила нормативните си задължения по Закона за защита на животните. Макар да е създала някаква система от мерки за надзор върху безстопанствените кучета, то те не са приложени адекватно, като по улиците са останали агресивни кучета, които нападат хора, причинявайки им телесни увреждания и психически стрес, се казва в решението на съда.

След смъртта на бащата на децата си, здравословното състояние на Й. Й. се влошило, преживяла е психоемоционален стрес и досега не може да се съвземе от загубата на най-близкия си човек.

Жената на столичанина и двете му деца са поискали от съда по 250 хил. лв. обезщетение за претърпените неимуществени вреди, а съдът присъди тримата да получат по 200 хил. лв.