Голям пожар до Асеновград, пламъците се виждат от Пловдив (Видео)

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Десетки пожарникари се борят с голям пожар до бившия завод "Химик" край Асеновград. Местни жители са обезпокоени от разразяващата се огнена стихия, подпомагана от вятъра и сухите треви. Пловдивчани твърдят, че пламъците се виждат от район "Тракия".

По думите на асеновградчани около 10 екипа са на мястото, има подкрепления от Пловдив. "Наблизо се намира паркинг за тирове. Подадох сигнала в 22,50 часа. Обясниха ми, че доста хора са се обадили на 112 да алармират", посочва Теодора Иванова в социалните мрежи.

От два часа вият сирени, дано няма пострадали, молят се асеновградчани. По думите им добрата новина е, че пламъците видимо са намалели спрямо тези преди час. Вятърът обаче ги раздухвал към близкото село Болярци, където е прекъснато елзахранването.

От пловдивската пожарна няма информация по случая.