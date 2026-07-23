ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям пожар до Асеновград, пламъците се виждат от ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23268883 www.24chasa.bg

Голям пожар до Асеновград, пламъците се виждат от Пловдив (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

1180
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Огънят се вижда чак в Пловдив. Снимки: ФБ

Десетки пожарникари се борят с голям пожар до бившия завод "Химик" край Асеновград. Местни жители са обезпокоени от разразяващата се огнена стихия, подпомагана от вятъра и сухите треви. Пловдивчани твърдят, че пламъците се виждат от район "Тракия".

По думите на асеновградчани около 10 екипа са на мястото, има подкрепления от Пловдив. "Наблизо се намира паркинг за тирове. Подадох сигнала в 22,50 часа. Обясниха ми, че доста хора са се обадили на 112 да алармират", посочва Теодора Иванова в социалните мрежи.

От два часа вият сирени, дано няма пострадали, молят се асеновградчани. По думите им добрата новина е, че пламъците видимо са намалели спрямо тези преди час. Вятърът обаче ги раздухвал към близкото село Болярци, където е прекъснато елзахранването.

От пловдивската пожарна няма информация по случая.

Огънят се вижда чак в Пловдив. Снимки: ФБ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали