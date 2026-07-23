ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как поколението алфа промени мондиала

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23269160 www.24chasa.bg

Повече от 400 са сигналите на телефон 112 заради дъждовете и бурите в страната

684
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Повече от 400 са сигналите на телефон 112 заради дъждовете и бурите в страната СНИМКА: Pixabay

Над 400 са сигналите на телефон 112 заради щети от силните бури в сряда. 

202 са обажданията от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

В област Бургас най-много са сигналите от общините Поморие, Приморско, Царево, Бургас и Несебър – 65 за паднали дървета, 19 за запушени шахти и канали и 10 за наводнени етажи и мазета в жилищни и обществени сгради, вследствие на аварии и повреди на ВиК мрежата. 25 от сигналите са постъпили от общините Стара Загора и Казанлък. 

В Ямболска област регистрираните сигнали за паднали дървета и камъни са 32 и 6 за аварии в газопреносната, водопроводната и електропреносната мрежи.

В община Сливен са постъпили четири сигнала за аварии в газопреносната, водопроводната, електропреносната и електроразпределителната мрежи и четири за паднали дървета.

Осем сигнала за бедстващи хора, 24 за наводнения, 14 за паднали дървета и 12 за пътнотранспортни произшествия са от област Варна, вследствие на силен дъжд с гръмотевици. За реакция към общините в областта са предадени 109 сигнала.

Сигнали за паднали дървета са постъпили от столицата и областите Благоевград и Кюстендил.

Към центровете за спешна медицинска помощ са предадени обаждания за леко пострадало дете в Приморско и за две жени, пострадали от бурята в Ямбол.

Всички сигнали са предадени за реакция към регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението", областните дирекции на МВР и дежурните служители по области и общини.

Повече от 400 са сигналите на телефон 112 заради дъждовете и бурите в страната СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали