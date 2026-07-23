Повече от 400 са сигналите на телефон 112 заради дъждовете и бурите в страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 400 са сигналите на телефон 112 заради щети от силните бури в сряда.

202 са обажданията от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

В област Бургас най-много са сигналите от общините Поморие, Приморско, Царево, Бургас и Несебър – 65 за паднали дървета, 19 за запушени шахти и канали и 10 за наводнени етажи и мазета в жилищни и обществени сгради, вследствие на аварии и повреди на ВиК мрежата. 25 от сигналите са постъпили от общините Стара Загора и Казанлък.

В Ямболска област регистрираните сигнали за паднали дървета и камъни са 32 и 6 за аварии в газопреносната, водопроводната и електропреносната мрежи.

В община Сливен са постъпили четири сигнала за аварии в газопреносната, водопроводната, електропреносната и електроразпределителната мрежи и четири за паднали дървета.

Осем сигнала за бедстващи хора, 24 за наводнения, 14 за паднали дървета и 12 за пътнотранспортни произшествия са от област Варна, вследствие на силен дъжд с гръмотевици. За реакция към общините в областта са предадени 109 сигнала.

Сигнали за паднали дървета са постъпили от столицата и областите Благоевград и Кюстендил.

Към центровете за спешна медицинска помощ са предадени обаждания за леко пострадало дете в Приморско и за две жени, пострадали от бурята в Ямбол.

Всички сигнали са предадени за реакция към регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението", областните дирекции на МВР и дежурните служители по области и общини.