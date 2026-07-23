50 огнеборци гасиха големия пожар край Асеновград (Снимки)

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Запалили са се сухи треви, а пътят за Поповица е затворен за движение

50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 автомобила са се борили снощи с големия пожар до бившия завод "Химик" край града.

Запалили са се сухи треви, а пътят за Поповица е бил затворен за движение и в двете посоки. Поради силния вятър, пламъците се разрастват бързо, в посока към планината. Сигналът за инцидента е подаден около 23 часа снощи на телефон 112.

Електрическите автобуси, с които се обслужва градският транспорт, са били изведени от стоянката на Депото за отпадъци, където стоят обичайно в извън работно време, съобщават от община Асеновград. Причината да бъдат преместени е, че пожарът е обхванал частично и депото.