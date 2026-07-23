Сестрата на Наталия: Видях я, видимо отслабнала е, чакаме информация за здравето й

По 11-годишното момиче нямало следи от рани

Сестрата на похитената Наталия е единственият роднина, който е видял детето след откриването му. Петя Кателиева разказа пред камерата на Нова тв, че разменили няколко думи, но семейството чака повече информация след разговора на Наталия с психолог.

Единственото, което по външен вид си е личало, е, че момиченцето е видимо отслабнало и облечено с друг панталон, не с този, с който е било в нощта на отвличането. Не се виждали наранявания, но повече ще се знае след прегледи, каза Петя.

При задържането детето и похитилият я Асен били с две раници, за разлика от нощта в която за последно камерите са ги засекли на тръгване - тогава само мъжът имал багаж.

„Видимо е добре, очакваме днес повече информация да ни кажат. Задържали са ги и двамата. Наталия ми каза, че са вървели пеша от тук до мястото, където са открити. Сестра ми като ме видя много се зарадва, беше щастлива. Поговорихме си, но днес специалисти ще кажат повече за психическото й състояние. Щастливи сме!", разказа Петя.

11-годишната Наталия е намерена, съобщи тази нощ вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Facebook.

Момичето и пастрокът ѝ са открити в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Двамата са задържани пред хранителния магазин в селото. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна.

11-годишната Наталия бе отвлечена малко след полунощ на 30 юни. Часове преди това Симеонов нахлул в дома на майка ѝ Тодорка. Появил се неочаквано, след като от април двамата били разделени. Наталия първа го видяла и предупредила майка си. Възрастните се скарали, а той ги заплашил с думите: "Вие ми съсипахте живота. Аз ще съсипя вашия!".

След това повредил телефона на жената, за да не може да се обади за помощ. Счупил едната ѝ ръка и вързал ръцете и краката ѝ с парцали. Запушил устата на Тодорка, за да не вика за помощ. Предупредил я, че ще я убие, ако Наталия не тръгне с него. Затова детето го последвало. "Мамо, не се тревожи, нищо няма да ми се случи!", казало момичето.

На тръгване Асен заключил вратата на къщата отвън. Последната сигурна следа беше запис от охранителна камера в началото на село Константиново. На кадрите се вижда как Симеонов върви пеша с 11-годишното момиче.

В опит да получат сигнали за двамата на 1 юли следобед от МВР задействаха системата Amber alert. Тя се ползва за откриване на изчезнали деца, като съобщението и описанието на издирваното лице се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно. В случая на Наталия бе описано, че тя е с кестенява коса, светли очи и ръст около 160 см.

При изчезването си била облечена със светъл дълъг панталон и черни маратонки. В текста бе обяснено, че за последно е видяна на 30 юни в района на село Константиново. От ГДБОП, които администрират системата, бяха сложили и снимката на Асен Симеонов. Мъжът е на 40 години, висок около 170 см, късо подстриган, с едро телосложение, облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

На 2 юли властите задействаха и системата за ранно оповестяване Bg-alert. Тя бе със същия текст, но и преведен на английски език. Съобщението бе разпространено в областите Варна, Бургас и Шумен.

По последна информация дни преди задържането - с кражби от вили и селски магазини без камери Асен Симеонов изхранвал себе си и 11-годишната Наталия, която отвлече на 30 юни.

Криминалисти свързваха няколко кражби от магазини и вили със Симеонов. Те били в места, на които мъжът имал минало, казаха запознати с разследването. Симеонов влизал в тях и задигал храна за няколко дни, като винаги внимавал да няма камери.