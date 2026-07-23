МВР: Пастрокът на 11-годишната Наталия е задържан при опит да разбие магазин

11-годишната Наталия е в добро общо състояние

Обявеният за издирване Асен Симеонов беше установен и задържан тази нощ, минути след полунощ, в опит да проникне в търговски обект. Това съобщи старши комисар Георги Гендов, директор на ОДМВР - Шумен.

"Конкретните действия започнаха непосредствено след като същият беше обявен за издирване. Бяха проведени множество действия — бяха разпечатани брошури, проведени бяха срещи с местната власт. На наша територия са извършени 13 деяния. Конкретните действия по залавянето започнаха на 17-и, когато беше получена информация за грабеж на пари. По данни на пострадалия, чертите до голяма степен отговаряха на тези на Асен Симеонов. Непосредствено след задържането, на около 50 метра в близост, беше намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила", каза старши комисар Георги Гендов, директор на ОДМВР - Шумен.

"Снощи в късните часове, с колега от МВР - Варна, бяхме назначени в наряд — секретен пост в района на селото. Около 00:10 ч. забелязахме лице, преминаващо по улицата. Предприехме веднага действия по задържане на лицето. То остана доста изненадано, понеже не очакваше точно там да види представител на МВР. Лицето беше задържано и спазваше стриктно нашите разпореждания. Попитахме къде е Наталия и той заяви, че е в близост до нас. Тръгнах надолу и на около 50 метра, в близост до храстите, Наталия беше установена с две раници", добави младши полицейски инспектор Йордан Кайряков.

"Наталия е в безопасност и близките й я прегърнаха. Усилията дадоха резултат! ", пише вътрешният министър Иван Демерджиев. И благодари на всички служители на МВР, "които не се умориха и не се предадоха. Не се обезвериха."

"Героите на Министерство на вътрешните работи не са един и двама. Това беше колективна задача", се казва още в поста във фейсбук на Демерджиев.

МВР-министърът благодари и на всички доброволци, както и на местната власт: "Когато действаме като един, успехът е факт!", добавя още Демерджиев.

11-годишното момиче от село Константиново изчезна през нощта на 30 юни, отвлечено от бившия партньор на майки си след заплахи, че ще бъде убита. Преди това той пребил и завързал за стол майка й, за да не може да ги последва.

На 3 юли бе активирана системата BG-Alert на територията на три области - Варна, Бургас и Шумен. По-късно през деня директорът на полицията във Варна старши комисар Цветан Пировски съобщи, че след активирането на системата BG-Alert и Amber Alert в полицията са постъпили общо 12 сигнала.

Няколко дни по-късно в издирването се включиха още сили, като издирването на 11-годишното момиче се разшири и в съседни области.