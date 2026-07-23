Чиновниците ще работят дистанционно, а някои ще минават и тест за почтеност

Тест за почтеност ще бъде въведен за 11 ръководни позиции в държавната администрация, които се определят като носещи висок корупционен риск. Това предвиждат промени в закона за държавния служител, които бяха приети от Министерския съвет.

Тестовете за почтеност ще се правят при първоначално назначаване, повишаване в длъжност или преместване, както и при проверка от инспекторатите.

Изпитът ще е валиден 3 години, а при неуспешно издържан тест лицето няма право да кандидатства за такава длъжност в рамките на година.

Кой ще минава теста:

Главни и административни секретари в органите на изпълнителната власт

Постоянен секретар на Министерството на външните работи и постоянен секретар на отбраната

Секретари на общини (за тях изискването влиза в сила 12 месеца след приемането на закона)

Ръководни и експертни длъжности, които инициират, организират и провеждат обществени поръчки, сключват договори или са упълномощени лица по Закона за обществените поръчки

Ръководни и експертни длъжности, упълномощени по реда на Закона за концесиите

Длъжности, изпълняващи функции на органи за финансово управление и контрол на средства от държавния бюджет, Европейския съюз или чужди средства

Ръководни и експертни длъжности в звената за управление и разпореждане с имоти – държавна собственост

Длъжности, свързани с лицензионни и разрешителни дейности

Ръководни и експертни длъжности, осъществяващи контролни и/или надзорни функции по съответните специални закони

Ръководни и експертни длъжности в инспекторатите (по чл. 46 и 46а от Закона за администрацията)

Ръководни и експертни длъжности в структурите, участващи в процедурите за придобиване на българско гражданство

Длъжности, свързани с предоставяне на право на пребиваване на чужденци в България

Как се определят конкретните позиции?

Точният списък на длъжностите във всяка конкретна администрация ще се определя със заповед на органа по назначаването (министър, кмет и т.н.) въз основа на утвърдените длъжностни характеристики.

Министерският съвет ще приеме специална наредба, която ще определи не само реда за провеждане, но и конкретните психометрични стандарти и методи за измерване на почтеността. Предвидено е, че тестове няма да се провеждат веднага след влизането на закона в сила, а едва след осигуряване на техническата им възможност, но не по-късно от 1 декември 2026 г.

За първи път се дава възможност на органа по назначаването да възлага на държавния служител (с негово съгласие) работа от разстояние до 2 дни седмично. В мотивите пише, че България е една от малкото страни в ЕС, които досега не са прилагали такъв режим системно за държавните си служители.

Промени има и при Стипендиантската програма. Причината е, че досега тя е била неефективна - от 2017 г. насам няма кандидатствали студенти по 57 позиции. Програмата вече ще е достъпна за студенти в предпоследния им курс (вместо само след завършен трети курс), което позволява включването и на професионални бакалаври с 3-годишно обучение.

Задължението на стипендианта да работи в администрацията след завършване се намалява от 3 години на 1 година. Стипендиантите ще могат да бъдат назначавани и по трудово правоотношение, ако длъжността го позволява, а не само като държавни служители.