Мощната буря откъсна и заби покрив в жилищна сграда в Приморско, пострадало е дете (Видео)

Мощна буря нанесе сериозни щети в Приморско. Силният вятър и проливният дъжд причиниха разрушения в хотели и ваканционни комплекси, като поривите буквално отнесоха части от тераси и леки конструкции. Басейни се напълниха с шезлонги и отломки, а на много места има изпочупени съоръжения, паднали клони и наводнени площи.

Най-сериозни щети е понесъл блок с апартаменти на частни собственици, който е част от хотелски комплекс в града. "Малко преди 16 часа в сряда започна изключително силна буря с ураганен вятър. Отвсякъде започнаха да летят маси, столове и шезлонги. В един момент се чу силен тътен, който звучеше като експлозия. Всички излязохме навън да видим какво се случва. Оказа се, че ламаринен покрив от съседната сграда е бил откъснат от вятъра и се е забил в тази жилищната ни сграда. Щетите са единствено материални". Това заяви в "Здравей, България" по Нова тв Женя Баналева, която е управител на хотелския комплекс, понесъл щети. По думите ѝ около 4 или 5 апартамента са с най-големи щети.

"Днес заедно със застрахователите ще направим огледи. Жилищата са частна собственост. Издирваме всички собственици, които в момента не се намират в комплекса, за да може да бъде извършен пълен оглед", подчерта тя.

Има леко пострадало дете, което е с порезни рани.

"Детето е добре. На място пристигнаха полиция и екипи на Спешна помощ, които прегледаха всички. Физическите наранявания не бяха тежки, но хората бяха силно уплашени. Усещането беше като при експлозия, защото този покрив прелетя голямо разстояние и се заби с огромна сила в сградата. Вятърът беше наистина ураганен - всичко летеше и ситуацията беше напълно неконтролируема", разказа Баналиева.

Тя подчерта, че още същата вечер детето било при семейството си. "Ние като хотел предложихме настаняване на хората от засегнатите жилища, но те отказаха, тъй като имаха помещения, които могат да обитават, както и близки в същия блок, при които да отседнат", обясни Баналиева.

Кметът на община Приморско Иван Гайков заяви, че много хора не помнят подобно природно явление. "Това беше нещо като тропически циклон. Искам да благодаря на екипите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас, на пожарните служби в Царево и Приморско за бързата реакция. Както и на всички служители на Община Приморско, които бяха мобилизирани незабавно. Благодаря и на всички наши съграждани, които се включиха в разчистването на щетите", изрази благодарност градоначалникът.По думите му щетите са основно по растителността. "Имаше паднали дървета и клони. Няма сериозни поражения по общинската инфраструктура. В рамките на няколко часа всички щети бяха отстранени и към момента дори улиците вече са почистени. Едно от падналите дървета повреди електрически стълб. Подмяната му отне няколко часа, тъй като ставаше въпрос и за съоръжения с високо напрежение. Мисля, че около 3:00 часа през нощта срещу четвъртък електрозахранването беше напълно възстановено. Екипите работиха до приключване на аварията", подчерта Гайков.