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Един загинал и 26 ранени в автомобилни катастрофи за денонощието

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Тежки катастрофи с тирове, преминали през средните мантинели и навлезли в насрещното платно, отново разпалиха дебата за пътната безопасност през последните седмици.

Един човек е загинал, а 26 са ранени при 23 катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

В столицата са регистрирани три тежки и 25 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загинал, а четирима са ранени.

От началото на годината при катастрофи са загинали 251 души, което е с 26 повече в сравнение със същия период на 2025 г. Общо ранените при пътните инциденти досега са 4388 души.

Тежките инциденти - най-вече с тирове, на магистрала "Тракия" стана причина за протести и за спешни проверки на ограничителните мантинели между платната в двете посоки. В последните дни често се коментира и точно от какъв материал трябва да бъдат мантинелите, за да са безопасни. 

Тежки катастрофи с тирове, преминали през средните мантинели и навлезли в насрещното платно, отново разпалиха дебата за пътната безопасност през последните седмици.

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