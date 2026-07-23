Жители на Безмер и съседни села на протест срещу американските самолети

Жители на Безмер и съседни населени места се обявиха срещу решението американски военни самолети и самолети-цистерни да бъдат разположени в авиобаза „Безмер" до октомври. Те започнаха подписка и подготвят протест, като твърдят, че не са били предварително информирани и че решението е взето без допитване до местната общност.

Кметът на село Безмер Росен Русев подчерта, че хората не са против самото съществуване на военната база или провеждането на учения, а срещу конкретната мисия.

„Нашите жители са против не защото имаме военна авиобаза, не защото не сме свикнали с военни и международни учения, а защото в последния момент бяха информирани с каква цел ще бъдат базирани тези самолети", заяви той пред Би Ти Ви. Според него местните се опасяват, че след дипломатическата нота на Иран „ставаме задължително потенциална мишена". Русев допълни, че подписката едва ли ще промени решението, но поне „ще остане гласът на хората от региона", които се страхуват, че „влизаме като страна във война, която не е наша".

Кметът на село Болярско Ваня Пейнева също заяви категорично несъгласие с разполагането на самолетите-цистерни. „Не желаем тези самолети-цистерни да бъдат разполагани тук", каза тя. По думите ѝ най-голямото притеснение е свързано с военния конфликт в Иран и близостта на населените места до авиобазата. „Много често чуваме, че уж случайно и цивилни цели са поразявани. Именно това притеснява хората. Искаме единствено спокойствие", посочи Пейнева.

Подобна позиция изрази и кметът на село Роза Енчо Йоргов. Според него дори да не се стигне до инциденти, самото разполагане на самолетите „внася безпокойствие сред жителите ни". Той настоя държавата да гарантира сигурността на хората, ако самолетите останат в базата.