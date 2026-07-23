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88 са пожарите за изминалото денонощие, 10 фалшиви сигнала

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88 са потушените пожари, а от „Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 317 сигнала за произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. Регистрирани са и 10 лъжливи повиквания.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които пет в жилищни сгради, пет в спомагателни, временни или паянтови постройки, два в транспортни средства, един в горски масив и един на открити площадки в урбанизирани територии.

Без нанесени материални щети са възникнали 73 пожара, от които 47 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища, 22 в отпадъци и два в други обекти.

Извършени са 219 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи и две при промишлени аварии (в електропреносната мрежа). В 209 случая е оказана техническа помощ, включително при 75 случая за отстраняване на опасни предмети, три случая на спасяване на животни, 45 случая на оказване на съдействие на граждани, 21 случая на отводняване и други.

Пожар е пламнал през нощта в близост до бившия завод „Химик" на изхода на Асеновград. 

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