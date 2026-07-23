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Лисиците са новите софиянци - боклукът е петзвезден ресторант, а строежи и паркове са идеален дом

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Малка лисичка се е сгушила пред блок в София. Снимка: Моника Моника, фейсбук

Лисици вече можем да видим не само в гората, или зоопарка, а и по софийските улици. Хората не ги смущават, а рижавите животни идеално се адаптират към градската среда.

И ако за южните квартали на София това е нещо нормално, то лисици вече има и в центъра, където има паркове, но и в "Гео Милев", "Изток", "Люлин". Наскоро наша читателка видя лисичка пред блока си в "Лозенец". Така те станаха новите софиянци и част от градската фауна подобно на Лондон. И докато в британската столица броят им е ясен - около 10 хил., то у нас популацията им все още не се следи.

 Лисиците, които виждаме в града, не идват от гората. Те вече се раждат в градовете и са си местни, свикнали с движението на хората и трафика. Боклуците в града са леснодостъпни и за тях са като пезвезден ресторант - не влагат усилия да ловуват. Изоставените постройки и строежи, обрасли площи и парковете са идеални за техни домове, където лесно се крият през деня и чудесни за раждане на малките. 

В началото на годината лисица беше забелязана да се разхожда в двора на 6-о ОУ „Граф Н. П. Игнатиев" . Миналата година лисици имаше в училище в "Младост", а пък цяло семейство си беше харесало мазето на такова и в  "Люлин". А а шестокласниците можеха да видят на живо лисицата на „Малкият принц" докато учат защо те са "напълно чужди и еднакви с всички останали по света". 

"Лисицата е пред блока ми, от "Зелени Балкани" ме насочиха към Горско стопанство- София, които не си вдигат телефона. От 112 - 3 пъти приеха сигнала.
Някой с други идеи, че институциите пак ги няма?", пише Моника Календерова във фейсбук. Този пост придружен със снимка на видимо болно малко лисиче, което се сгушило до входна врата.

Ако видите лисица пред блока, запазете дистанция и не я доближавайте, важно е и да не я храните. Градските лисици търсят храна, затова приберете битовите отпадъци и не изхвърляйте храна около контейнерите. Животното най-вероятно само ще си тръгне, но ако изглежда болно, подайте сигнал. 

Сигнали за бедстващи диви животни се подават към Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ - София).

Може да се обърнете и към дирекция „Зелени системи" към Столична община за съдействие и консултация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Малка лисичка се е сгушила пред блок в София. Снимка: Моника Моника, фейсбук
Лисица на улица "Слатинска". СНИМКА: ИВОНКА ГЕОРГИЕВА ВЪВ ФЕЙСБУК
Лисица се разходи в двора на столично училище СНИМКА: Фейсбук/Krasimira Arsova
Лисица се разходи по столичния булевард "Шипченски проход" през януари тази година. СНИМКА: Фейсбук/Георги Илиев - кмет на Слатина
Лисица обикаля из квартал "Изток" в София КАДЪР: Facebook/Забелязано в София
Лисица в "Гео Милев". КАДЪР: NOVA
Семейство лисици си беше харесало за дом мазе в училище в "Люлин".
Малка лисичка се е сгушила пред блок в София. Снимка: Моника Моника, фейсбук
Лисица на улица "Слатинска". СНИМКА: ИВОНКА ГЕОРГИЕВА ВЪВ ФЕЙСБУК
Лисица се разходи в двора на столично училище СНИМКА: Фейсбук/Krasimira Arsova
Лисица се разходи по столичния булевард "Шипченски проход" през януари тази година. СНИМКА: Фейсбук/Георги Илиев - кмет на Слатина
Лисица обикаля из квартал "Изток" в София КАДЪР: Facebook/Забелязано в София
Лисица в "Гео Милев". КАДЪР: NOVA
Семейство лисици си беше харесало за дом мазе в училище в "Люлин".
Малка лисичка се е сгушила пред блок в София. Снимка: Моника Моника, фейсбук
Лисица на улица "Слатинска". СНИМКА: ИВОНКА ГЕОРГИЕВА ВЪВ ФЕЙСБУК
Лисица се разходи в двора на столично училище СНИМКА: Фейсбук/Krasimira Arsova
Лисица се разходи по столичния булевард "Шипченски проход" през януари тази година. СНИМКА: Фейсбук/Георги Илиев - кмет на Слатина
Лисица обикаля из квартал "Изток" в София КАДЪР: Facebook/Забелязано в София
Лисица в "Гео Милев". КАДЪР: NOVA
Семейство лисици си беше харесало за дом мазе в училище в "Люлин".

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