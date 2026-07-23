Ученици разкриха пред полицаи още един тайник за дрога в Горна Оряховица

Действията на полицията в Горна Оряховица по разплитането на мрежа за дрога, в която пласьори са младежи на 17 и 18 г., продължава. В сряда е извършена проверка на още двама от групата от железничарския град. Младежите отвели полицейските служители в залесен участък от улица в града, където предали торбичка, съдържаща 66 топчета амфетамин и 70 топчета марихуана, и везна.

Двамата обяснили, че наркотичните вещества са осигурени от задържания ден по-рано 18-годишен дилър, който е продължава да снабдява в условията на изтърпяване на условно наказание за идентични престъпления.

Междувременно с постановление на прокуратурата той е задържан за 72 часа. Работата по образуваните досъдебни производства продължава.

Общо четирима попаднаха в ареста, а други 60 дози марихуана не стигнаха до пазара, след като във вторник полицейските служители предприели проверка на 18-годишния вече известен им дилър. При беседа с него той признал за укрити 30 топчета марихуана и отвел полицейските служители в тревиста местност край бивша лимонадена фабрика, където предал торбичка с дрогата. В същото време криминалистите удариха и друг негов съгражданин, в когото също е намерена листна маса. Проверени са още двама, известни на полицията, и двамата в срока на условни присъди за идентични престъпления. Станало ясно, че крупните дилъри са купили 100 грама марихуана, която била разпределена на дози и подготвена за разпространение. При последвали претърсвания бяха иззети общо 30 топчета, електронна везна и около 2 грама вещество на бучки, реагиращо при полеви наркотест на амфетамин.