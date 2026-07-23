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След повече от 8 часа овладяха пожара край Асеновград (Снимки)

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Повече от 8 часа е продължило гасенето на пожара, избухнал в района на бившия завод "Химик" на изхода на Асеновград Снимки: Пожарната в Пловдив
  • Огънят се е разпространил върху близо 200 декара дворни места и прилежащи площи към промишлени обекти
  • Електрозахранването на селата Козаново и Боянци остава преустановено

Повече от 8 часа е продължило гасенето на пожара, избухнал в района на бившия завод "Химик" на изхода на Асеновград, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Огънят е възникнал в сухи треви, покрай пътя за село Моминско, но поради силния вятър бързо се е разпространил върху близо 200 декара дворни места и прилежащи площи към промишлени обекти, създавайки сериозна опасност за производствена база за преработка на пластмаса, както и за близките населени места Козаново и Боянци.

В овладяването на пожара са участвали 16 пожарни екипа от различни районни служби в Пловдивско и общо 53-ма огнеборци.

Пламъците са засегнали склад за готова продукция, както и част от депо за твърди битови отпадъци. Основните производствени халета и прилежащите сгради са спасени.

Горящи пластмасови материали, свързани с дейността на предприятието, са причината за силното задимяване, усетено късно снощи в целия район на пожара. На терен беше мобилизиран и екип на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив, който извършва измервания с мобилна химическа станция. Не са отчетени вредни концентрации на опасни вещества във въздуха.

По време на гасителните действия движението по пътя в посока Поповица през цялата нощ беше временно ограничено.
Към този час електрозахранването на селата Козаново и Боянци остава преустановено, като мярката е предприета с оглед безопасност по време на гасенето. Към момента на мястото се намират дежурни екипи, които продължават действията по окончателното ликвидиране на отделни тлеещи огнища.

Основните производствени халета и прилежащите сгради са спасени.
Основните производствени халета и прилежащите сгради са спасени.
В овладяването на пожара участваха 16 пожарни екипа от различни районни служби в Пловдивско.
В овладяването на пожара участваха 16 пожарни екипа от различни районни служби в Пловдивско.

Повече от 8 часа е продължило гасенето на пожара, избухнал в района на бившия завод "Химик" на изхода на Асеновград Снимки: Пожарната в Пловдив
Основните производствени халета и прилежащите сгради са спасени.
В овладяването на пожара участваха 16 пожарни екипа от различни районни служби в Пловдивско.

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