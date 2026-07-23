Шефът на ВВС пусна писмо на депутат, загрижен за постовете му в мрежата: Мъже сме все пак!

"Моля, госпожо пък Николай говори в час и ме щипе!"

С тези думи командирът на Военновъздушните сили ген. Николай Русев публикува във Фейсбук писмо с въпрос на депутата на ДБ Атанас Славов. В писмото си народният представител пита министъра на отбраната Димитър Стоянов как се управлява комуникацията в социалните медии на висшите офицери от армията.

Като Славов изрично посочва в писмото си, че повод за въпроса са именно изявите на ген. Николай Русев в социалните мрежи. Те според Атанас Славов били лични и несъгласувани с Министерството на отбраната като депутатът призовава за ограничаване на "себеизявата" в социалните медии.

"Уважаеми приятели, винаги съм се радвал на хора, които проявяват интерес и загриженост към родните ВВС.

Прав е човекът! Не съм "цвете за мирисане"... Но все пак живеем в демократична страна.

И много поздрави на истинския автор на въпроса! Той и други въпроси и предложения имаше и отново не от свое име. Кураж и по-смело! Мъже сме все пак!", написа още ген. Николай Русев във фейсбук в отговор на депутатското питане.

Въпросът на Атанас Славов идва, след като преди два месеца ген. Николай Русев влезе в остра фейсбук полемика с политици заради това колко и до кога ще летят изтребителите МиГ-29.