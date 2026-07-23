Експерти: Можеше да откажем достъп на американски самолети, но щеше да има последствия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В момента не избираме между две опции, едната да е добра, а другата да е лоша. Избираме между лоша и по-лоша опция. Така военният експерт Ивайло Иванов коментира в предаването "Тази сутрин" решението на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета-цистерни и до 250 военнослужещи на авиобаза „Безмер". Решението предизвика напрежение както сред местните жители, така и на международно ниво. Докато от властта увериха, че България не става страна във военния конфликт между САЩ и Иран, Техеран изпрати официална нота до София с предупреждение.

Притесненията на жителите в района на авиобазата са естествена реакция, добави проф. Владимир Чуков. Според него липсата на достатъчно информация засилва страховете.

„Това са инстинктивни реакции. Съвсем нормално е, когато видите тези огромни американски самолети-цистерни. Първата реакция е просто, че това е война", коментира той. По думите му местните власти е трябвало да участват по-активно в обяснението на ситуацията, но темата вече е излязла извън чисто военните параметри и е навлязла в политическия дебат.

„Много силно влезе вътрешната политика в тази тема. Нещо, което наистина много силно усложнява търсенето на ефективното решение", каза проф. Чуков.

Военният експерт Ивайло Иванов посочи, че реакциите в обществото трябва да бъдат разграничени – между естественото притеснение на хората и политическите опити за влияние.

„Имаме хората, които не са експерти, не са дълбоко запознати с всички тези процеси. Нормално е като човешка реакция те да се притесняват", каза той. По думите му обаче има и други фактори, които използват подобни ситуации.

„Има политически субекти, които се опитват да вадят краткосрочни дивиденти", заяви Иванов. Той предупреди и за дългосрочен риск – създаването на обществено недоверие към решения, свързани с НАТО и Европейския съюз.

„Най-опасният елемент е създаването на такъв рефлекс в българското общество, че всяко едно подобно решение представлява някаква огромна заплаха, въвлича ни във военен конфликт", каза той.

Можеше ли България да откаже?

Според експертите страната юридически е имала възможност да откаже достъп на американските самолети, но подобно решение би имало последствия.

„Юридически нищо не ни задължаваше да дадем положителен отговор. Въпросът е с всяко едно решение в международната политика дали можеш да поемеш последиците", обясни Ивайло Иванов. По думите му външната политика не трябва да се води от страх.

„Нашата външна политика не трябва да бъде движена от страхове и заплахи", заяви той. Според него решението трябва да се оценява през призмата на националния интерес.

„Това са решения, които правят България по-сигурна", каза Иванов.

Според Ивайло Иванов ситуацията около конфликта между САЩ и Иран поставя България пред труден избор.

„В момента не избираме между две опции, едната да е добра, а другата да е лоша. Избираме между лоша и по-лоша опция", коментира той. По думите му конфликтът вече не се определя само от ядрената програма на Иран или балистичните ракети, а и от контрола върху Ормузкия проток – един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол.

„Не можем да позволим такова нещо, защото това създава опасен прецедент", каза Иванов.

Според експертите страната юридически е имала възможност да откаже достъп на американските самолети, но подобно решение би имало последствия.