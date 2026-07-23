Агенцията по храните откри огнище на шарка по овцете и козите в село Тянево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи първично огнище на шарка по овцете и козите в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково. Заболяването е открито в животновъден обект с 65 овце, след като стопанинът е сигнализирал незабавно ветеринарните власти при появата на първите клинични признаци и е съдействал изцяло на проверката.

Това е първото регистрирано огнище на заболяването в област Хасково от началото на годината.

За ограничаване на разпространението на заразата е определена 5-километрова защитна зона, която обхваща селата Тянево и Дряново в община Симеоновград, както и село Овчарово в община Харманли.

Определена е и 20-километрова надзорна зона. В нея попадат град Симеоновград и селата Пясъчево, Калугерово, Навъсен, Троян, Свирково и Константиново; град Харманли и селата Поляново, Преславец, Шишманово, Българин, Рогозиново, Надежден, Доситеево, Коларово, Богомил, Браница, Черепово и Изворово; селата Българска поляна, Орлов дол и Владимирово в община Тополовград; село Светлина в община Димитровград; град Гълъбово и селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово; селата Полски градец, Бели бряг, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново в община Раднево, както и селата Бащино и Васил Левски в община Опан.

БАБХ е предприела всички мерки за овладяване и ликвидиране на огнището в съответствие с европейското и националното законодателство.

В защитната и надзорната зона се въвеждат ограничения за придвижването на овце и кози. Изключение ще се допуска единствено за животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да бъдат отглеждани при оборен режим, а във всички засегнати стопанства ще бъдат извършени преброяване на животните, актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС" и засилен официален ветеринарномедицински контрол.

За суровото мляко, произведено в засегнатите райони, ще важат специални правила за транспортиране и преработка, съобразени с действащото законодателство.

От БАБХ подчертават, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората. При разпространение на заболяването обаче могат да бъдат причинени сериозни икономически загуби за животновъдния сектор.