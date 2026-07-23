Почина обичана археоложка, повелителка на тайните на Никополис ад Иструм и Нове

Тази нощ си е отишла обичаната търновска археоложка доц. д-р Павлина Владкова. Тъжната новина съобщиха нейни близки приятели. Десетилетия наред тя бе част от най-престижните международни археологически експедиции в региона на Велико Търново - Българо-полската експедиция в Нове край Свищов и българо-британската в Никополис ад Иструм край село Никюп. Занимаваше я градоустройството и архитектурата на древните римски градове. Тя е първият археолог, който установи ранноримски период на обитаване в Никополис от I век след Христа при ръководени от нея разкопки на главния площад на античния град и целия форумен комплекс.

В римския лагер Нове край Свищов пък откри и детайлно проучи резиденция до западната порта на археологическия резерват и извади важни детайли от живота през късната античност, когато Нове е бил столица на Теодорих Велики. Разкриваше и интересно популяризираше култовете, занаятите през римската епоха, даваше контекс на всякакви причудливи находки от теренните проучвания. Неин е приносът и за новите детайли в периодите и живота на Античния керамичен център край Павликени.

Където още като студентка е работила с Богдан Султов. Завършила е История във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" през 1977 г. Целият и професионален път е свързан с Регионалния исторически музей във Велико Търново където постъпва през 1980 г.

Автор е на множество научни статии и публикации. Работеше и със студенти от ВТУ "Св.св. Кирил и Методий".

През 2018 г. Павлина Владкова бе удостоени с наградата "Златен век" – печат на Цар Симеон Велики – златен" за приноса си в развитието на националната култура.

"24 часа" изказва съболезнования на нейните близки и семейство!