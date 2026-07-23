Пастрокът на 11-годишната Наталия: Не съм я отвлякъл

Не съм я отвлякъл. Това бяха първите думи на Асен Симеонов – мъжът, който 23 дни се укрива от полицията заедно с 11-годишната Наталия, след като беше заловен, съобщава БНТ.

Тази сутрин мъжът беше конвоиран със засилена полицейска охрана от Шумен до Четвърто РПУ – Варна. Той беше заловен късно снощи в шуменското село Овчарово.

11-годишната Наталия е намерена, съобщи тази нощ вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Facebook.

Момичето и пастрокът ѝ са открити в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Двамата са задържани пред хранителния магазин в селото. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна. Тази сутрин Асен Симеонов беше конвоиран със засилена полицейска охрана от Шумен до Четвърто РПУ – Варна

11-годишната Наталия бе отвлечена малко след полунощ на 30 юни. Часове преди това Симеонов нахлул в дома на майка ѝ Тодорка. Появил се неочаквано, след като от април двамата били разделени. Наталия първа го видяла и предупредила майка си. Възрастните се скарали, а той ги заплашил с думите: "Вие ми съсипахте живота. Аз ще съсипя вашия!".

След това повредил телефона на жената, за да не може да се обади за помощ. Счупил едната ѝ ръка и вързал ръцете и краката ѝ с парцали. Запушил устата на Тодорка, за да не вика за помощ. Предупредил я, че ще я убие, ако Наталия не тръгне с него. Затова детето го последвало. "Мамо, не се тревожи, нищо няма да ми се случи!", казало момичето.

На тръгване Асен заключил вратата на къщата отвън. Последната сигурна следа беше запис от охранителна камера в началото на село Константиново. На кадрите се вижда как Симеонов върви пеша с 11-годишното момиче.

В опит да получат сигнали за двамата на 1 юли следобед от МВР задействаха системата Amber alert. Тя се ползва за откриване на изчезнали деца, като съобщението и описанието на издирваното лице се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно. В случая на Наталия бе описано, че тя е с кестенява коса, светли очи и ръст около 160 см.

При изчезването си била облечена със светъл дълъг панталон и черни маратонки. В текста бе обяснено, че за последно е видяна на 30 юни в района на село Константиново. От ГДБОП, които администрират системата, бяха сложили и снимката на Асен Симеонов. Мъжът е на 40 години, висок около 170 см, късо подстриган, с едро телосложение, облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

На 2 юли властите задействаха и системата за ранно оповестяване Bg-alert. Тя бе със същия текст, но и преведен на английски език. Съобщението бе разпространено в областите Варна, Бургас и Шумен.

По последна информация дни преди задържането - с кражби от вили и селски магазини без камери Асен Симеонов изхранвал себе си и 11-годишната Наталия, която отвлече на 30 юни.

Криминалисти свързваха няколко кражби от магазини и вили със Симеонов. Те били в места, на които мъжът имал минало, казаха запознати с разследването. Симеонов влизал в тях и задигал храна за няколко дни, като винаги внимавал да няма камери.