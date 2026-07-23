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"Прогресивна България" избра Пламен Тодоров за антикорупционната комисия

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Сегашният шеф на АДФИ Пламен Тодоров е единственият кандидат от парламента за КПК Снимка: Николай Литов

Пламен Тодоров е новия член на Комисията за противодействие на корупцията. Той бе кандидата на "Прогресивна България", които бяха и единствените гласували за него. Така той беше пратен в КПК от квотата на парламента със 124 гласа "за" и 71 "против", като ДПС не гласува.

Дебатът продължи близо час, въпреки че нямаше съмнения, че ще бъде избран, тъй като беше единствената кандидатура. След промяната в закона и преосноваванвто на КПК тя вече се избира на квотен принцип и петимата ѝ членове са съответно номинации на Народното събрание, президента, ВАС, ВКС и адвокатурата.

В дебата днес от опозицията участваха само "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане", като критиките им основно бяха, че той не е достатъчно активен. Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов разказа, че е търсил информация и номер на преписка от АДФИ, която досега Тодоров оглавяваше, но такава му е била отказвана, т.е. това вероятно е ставало по решение на Тодоров. Димо Дренчев го посрещна със сигнал за корупция в частна болница в Бургас, който е подал в прокуратурата още миналата година, и предупреди, че по движението по този сигнал ще оценява работата му.

Сегашният шеф на АДФИ Пламен Тодоров е единственият кандидат от парламента за КПК Снимка: Николай Литов

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