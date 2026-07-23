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Арестуваха 21-годишен за блудство с непълнолетно момиче

Тони Маскръчка

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Полиция

Дупнишки криминалисти в сряда са задържали 21-годишен мъж от с. Сапарево за извършени блудствени действия чрез употреба на сила с непълнолетно момиче. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

Преди дни пък прокуратурата в Своге започна разследване за блудство спрямо малолетни лица. Установено бе, че на 28 юни в населено място в Софийска област са извършени блудствени действия спрямо момче на 9 години и момиче на 7 години. Това е ставало в продължение на определен период от време в домашна среда, като са използвани отношения на доверие и зависимост с пострадалите. Като обвиняем е привлечен 42-годишният И.Ц.

Полиция

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