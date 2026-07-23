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Спасиха ранен щъркел в с. Огняново

Тони Маскръчка

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Спасиха ранен щъркел в с. Огняново. СНИМКА: Фейсбук Иван Ижбехов

С успешна спасителна акция за бедстващ бял щъркел се похвали кметът на гърменското село Огняново Иван Ижбехов.

Ранената птица пръв забелязал Вадим Кичуков, който незабавно подал сигнал до компетентните институции и остаал на терен, за да се погрижи за безопасността на щъркела. След това бялата птица е била внимателно заловена и преместена на сигурно място.

Със съдействието на ветеринарния лекар д-р Свилен Русев и фармацевта Любомира Шарланева раните на щъркела са били обработени и му е оказана първоначална помощ. 

Всички действия по спасителната акция се извършили в координация със служител на РИОСВ-Благоевград.
Птицата ще бъде предадена на Димитър Попов – председател на гоцеделчевския клон на Българското дружество за защита на птиците. Той ще организира транспортирането ѝ до специализиран кризисен център, където ще получи необходимите грижи и лечение.

Кметът на Огняново изказа искрена благодарност за бързата реакция на всички, които се включиха в спасителната акция. 

Спасиха ранен щъркел в с. Огняново. СНИМКА: Фейсбук Иван Ижбехов

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