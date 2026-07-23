Елена Поптодорава: Първата нота на САЩ бе за самолети-цистерни за учения, а сега е за операции

Ситуацията обаче е различна, категоричен бе бившият посланик в САЩ

Военните самолети цистерни на САЩ могат да кацнат на "Безмер" още в петък и ще останат там до 1 октомври. Хората в селото започнаха подписка срещу разполагането им. Нотите на САЩ и Иран към България се четат различно от политическите сили през последните дни.

При първото пускане на американските самолети за периода от февруари до май България получи дерогацията за "Лукойл". После премиерът Румен Радев удължи разрешението за престой до 30 юни на летище "Васил Левски".

"Споразумението, което беше подписано със САЩ, бе договаряно повече от една година. В него съзнателно записахме съоръжения за съвместно ползване, за да се избегне думата "бази" и да има равнопоставеност. Самолетите у нас са цистерни и не са онези, за които се искаше разрешение за разполагане в Испания и Италия". Това каза дипломатът, бивш посланик в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова пред Нова нюз.

И припомни, че исканията към Испания и Италия са били за военни самолети, защото там има американски бази. У нас това са съвместни съоръжения.

"Нота е начинът, по който държавите общуват. Разбира се, че Иран ще изпрати нота. Сегашната нота не е по-различна от предишната нота - това е предупреждение на държава, която е във война към останалите държави. Бъдете сигурни, че България не е единствена. На мен ми се иска да поговорим за американските ноти. Има тежка манипулация около първата нота, която е изпратена на българското правителство. Именно в американската нота се посочва като мотив -учения. И не бива това да се използва като схватка и оръдие за вътрешни спорове. Всичко, което се изговаря тук, бива стриктно описано и изпратено към съответните столици, дипломатите следят събитията ежечасно и пращат съобщения. Втората нота вече съдържа пряко искане за разполагане на самолети-цистерни, които да участват в операции по съответни военни причини, но се е сменила и цялата ситуация. Нека да си спомним, че онази нота бе дошла, когато вървяха разговорите в Швейцария и се очакваше меморандум", разказа още тя.

При първото пускане на американските самолети за периода от февруари до май България получи дерогацията за "Лукойл". При идването си на власт премиерът Радев говори по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп за отпадане на визите за българи, но в крайна сметка сега не е ясно дали сме договорили нещо в замяна.

Трябва да има преки разговори и преговори по темите, каза още Поптодорова.