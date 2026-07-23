"Спаси София": Това не е концесия за велосипеди, а за реклама

Обявената от кмета на София Васил Терзиев концесия за изграждане на система за обществени велосипеди под наем не е за колелета, а за реклама. Велосипедите са само един безсмислен бонускъм 150-те нови рекламни елемента, които ще бъдат поставени в центъра на София. Фирмата беше избрана през 2017 г. и близо 7 г. Йорданка Фандъкова не подписа този договор. Без предварителна информация защо се прави, кметът Терзиев излезе в сряда и обяви добрата новина. Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев на брифинг преди началото на сесията на Столичния общински съвет.

Според Бонев всички предвидени 33 велостоянки са в центъра, повечето на пешеходни зони, на които карането на велосипед е забранено. Освен това няма връзка с кварталите. Той добави, че концесионната такса е между 50 000 и 150 000 евро, а минималните приходи от реклама - 800 000 евро.

"Преди 6 г. с групата на ДБ излязохме с обща позиция по повод на тази концесия и се обявихме категорично "против". Очаквам да чуя сега тяхната позиция. А оценката на гражданите се вижда от коментарите под поста на кмета - хората не се радват, а питат къде ще карат тези велосипеди, след като няма велоалеи", коментира още Бонев.

В сряда стана ясно, че до 6 месеца София ще има обществена велосипедна система, която ще се изгради от "София байкс". Тя ще разполага с 396 велосипеда под наем, които ще бъдат разположени на 33 стоянки в центъра ба столицата. Първите 30 минути ще са безплатни, а след това ще се заплаща на цената на билет за градски транспорт.

Според изпълнителния директор на "София Байкс" Калин Генчев подписването на концесионния договор отнело доста време заради съдебни процедури, а след това и пандемията, но това е позволило сега "София да има най-съвременната bike share система, стъпвайки на опита на други европейски градове".

150-те рекламни елементи ще са от типа "ситилайт" и чрез тях системата за обществени велосипеди ще се самоиздържа, тъй като тя имала социална функция, ползването за първия половин час е безплатно, а след това цената била достъпна, за да може да се ползва от повече хора.