Камион с инертни материали се обърна на пътя Смолян - Пловдив

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Товарен камион „Скания", превозващ инертни материали, се обърна на главния път Смолян- Пловдив, в района на село Хвойна.

Инцидентът е станал около 09:15 часа в участъка между Хвойна и Чепеларе, при разклона за село Забърдо. По първоначална информация 58-годишният водач е загубил контрол над превозното средство, което е излязло от пътя и се е обърнало в крайпътната канавка.

При произшествието няма пострадали. Щетите по камиона са сериозни. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Камионът е заел едното платно за движение, а трафикът в района се регулира от екипи на „Пътна полиция". Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание.