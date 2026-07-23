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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23270136 www.24chasa.bg

Камион с инертни материали се обърна на пътя Смолян - Пловдив

Валентин Хаджиев

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Камионът се е преобърнал и се спрял в канавката и ската. Снимка: Фейсбук

Товарен камион „Скания", превозващ инертни материали, се обърна на главния път Смолян- Пловдив, в района на село Хвойна.

Инцидентът е станал около 09:15 часа в участъка между Хвойна и Чепеларе, при разклона за село Забърдо. По първоначална информация 58-годишният водач е загубил контрол над превозното средство, което е излязло от пътя и се е обърнало в крайпътната канавка.

При произшествието няма пострадали. Щетите по камиона са сериозни.  Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Камионът е заел едното платно за движение, а трафикът в района се регулира от екипи на „Пътна полиция". Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание.

Камионът се е преобърнал и се спрял в канавката и ската. Снимка: Фейсбук

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