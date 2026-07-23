Психично болен потроши две коли в Благоевград. Около 07:40 часа във Второ РУ-Благоевград е съобщено за увредени с твърд предмет предно панорамно стъкло, двете странични стъкла и странично огледало на лек автомобил „БМВ" и предно панорамно стъкло и странични огледало и стъкло на лек автомобил „Дачия Логан". Колите били паркирани на паркинг пред жилищен блок в ж.к. „Еленово".

От работещите по случая полицейски служители е установено, че извършител на деянието е 37-годишен благоевградчанин, който е настанен за лечение в Центъра за психично здраве. За случаите е уведомена РП-Благоевград.