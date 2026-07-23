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ВМРО иска оставките на столичните зам.-кметове по транспорт и строителство

Даринка Илиева

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Общинският съветник Карлос Контрера от ВМРО дава брифинг. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР НА СОС

ВМРО смята, че е дошъл моментът зам.-кметовете на София по транспорт Виктор Чаушев и по обществено строителство Никола Лютов да си подадат оставките. Този мандат сектор "транспорт" е на салата. Отдавна се обещава реконструкция на бул. "Дж. Баучер", която явно няма да се случи този мандат, а релсовия път там е опасен. Същото ще се случи с булевардите "Хр. Ботев", "Илиянско шосе", "П. Дертлиев" и др. Следващата катастрофа ще е с бул. "Скобелев", за който решението на съда няма да бъде изпълнено. Това заяви общинският съветник Карлос Контрера от ВМРО на брифинг преди началото на заседанието на Столичния общински съвет.

Според него не е предприета и нито една мярка, свързана с пътната безопасност - хоризонталната и вертикалната маркировка липсват на места, същата била ситуацията и с уличното осветление. Контрера предупреди и за потенциален проблем, свързан с непрекъснатото ускоряване на разписанията на наземния градски транспорт. "Това са потенциални бомби, защото може да си представите какво може да стане, ако автобус с правостоящи хора спре рязко", посочи Контрера. 

Общинският съветник Карлос Контрера от ВМРО дава брифинг. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР НА СОС

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