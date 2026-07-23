Повдигат четири обвинения на пастрока на 11-годишната Наталия

Асен Симеонов е с 12 влезли в сила присъди



Двамата са се придвижвали пеша през различни населени места

Най-тежкото обвинение е за отвличане

Четири обвинения ще бъдат повдигнати на пастрока на 11-годишната Наталия. Това заяви говорителят на Окръжна прокуратура Варна Радослав Лазаров. Асен Симеонов в момента е с мярка задържане до 72 часа.

Той е с повдигнати обвинения за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката и за нанасяне на телесна повреда на майката на детето.

Най-тежкото обвинение е за отвличане на непълнолетно лице.

Задържаният е с 12 влезли в сила присъди и действа при условията на опасен рецидив, тъй като последното му наказание за кражба е изтърпяно през октомври 2021 г., посочиха от държавното обвинение. Тоест не е изтекъл петгодишният срок, който би изключил възможността да бъде повдигнато обвинение за опасен рецидив. "Той е осъждан 12 пъти - основно за кражби, но също така и за насилствени престъпления, включително грабежи и причиняване на телесни повреди", уточни Лазаров.

11-годишната Наталия е в добро състояние и е прегледано от екип на Спешна помощ. Пред разследващите задържаният е разказал, че двамата са се придвижвали пеша през различни населени места, като през деня са се укривали, а през нощта са продължавали пътя си.

В операцията за откриването им са участвали над 50 служители на ОД на МВР в Шумен и Варна, Главна дирекция "Гранична полиция" и Дирекция "Жандармерия". Издирването е започнало след сигнали за престъпления в района, както и проверки на места, на които Симеонов е възможно да се е укривал.

"Не съм отвличал Наталия". Това заяви по-рано Асен Симеонов при довеждането му в 4 Районно управление на полицията във Варна.

Петя Кателиева, която е полусестра на Наталия, е успяла да се срещне рано тази сутрин с Наталия и да я прегърне.

Самата тя сподели, че не е видяла по Наталия да има някакви белези, някакви наранявания, изглеждала е в добро здравословно състояние. Петя се чувства облекчена, че Наталия вече е открита и изрази своята благодарност към всички, участвали ли в нейното издирване.

Момичето и пастрокът ѝ са открити в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Двамата са задържани пред хранителния магазин в селото. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна.

11-годишната Наталия бе отвлечена малко след полунощ на 30 юни. Часове преди това Симеонов нахлул в дома на майка ѝ Тодорка. Появил се неочаквано, след като от април двамата били разделени. Наталия първа го видяла и предупредила майка си. Възрастните се скарали, а той ги заплашил с думите: "Вие ми съсипахте живота. Аз ще съсипя вашия!".

След това повредил телефона на жената, за да не може да се обади за помощ. Счупил едната ѝ ръка и вързал ръцете и краката ѝ с парцали. Запушил устата на Тодорка, за да не вика за помощ. Предупредил я, че ще я убие, ако Наталия не тръгне с него. Затова детето го последвало. "Мамо, не се тревожи, нищо няма да ми се случи!", казало момичето.

На тръгване Асен заключил вратата на къщата отвън. Последната сигурна следа беше запис от охранителна камера в началото на село Константиново. На кадрите се вижда как Симеонов върви пеша с 11-годишното момиче.

В опит да получат сигнали за двамата на 1 юли следобед от МВР задействаха системата Amber alert. Тя се ползва за откриване на изчезнали деца, като съобщението и описанието на издирваното лице се разпраща във фейсбук и инстаграм на 200 км от последното място, къдeто е видяно. В случая на Наталия бе описано, че тя е с кестенява коса, светли очи и ръст около 160 см.

На 2 юли властите задействаха и системата за ранно оповестяване Bg-alert. Тя бе със същия текст, но и преведен на английски език. Съобщението бе разпространено в областите Варна, Бургас и Шумен.

Дни преди да бъдат заловени, "24 часа " описа, че с кражби от вили и селски магазини без камери Асен Симеонов изхранвал себе си и 11-годишната Наталия, която отвлече на 30 юни.

Криминалисти свързваха няколко кражби от магазини и вили със Симеонов. Те били в места, на които мъжът имал минало, казаха запознати с разследването. Симеонов влизал в тях и задигал храна за няколко дни, като винаги внимавал да няма камери.

Именно пред хранителния магазин в шуменското село Овчарово, откриват момичето и бившият партньор на майка му.