ДБ: Бюджетът на "Прогресивна България" е удар върху светлата икономика

"Прогресивен дълг, прогресивен дефицит, прогресивни разходи, но прогресивни реформи няма. Тези хора не правят нито една важна реформа. Удрят тежко светлата икономика. Бяха обявени цели за намаляване на корупцията, затваряне на кранчета, но всъщност ударът е върху светлата икономика, за която има по-висок максмален осигурителен праг, по-високи минимални осигурителни прагови, промяна в почасовата заетост."

Така Мартин Димитров от "Демократична България" коментира бюджета за 2026 г., който в момента се гледа на второ четене в парламента.

"Започна тежка бюджетна криза. Беше изпуснато питомното, догодина ще гонят дивото за овладяване на дефицита", каза още Димитров. Той обясни, че нито този, нито предложеният бюджет от кабинета "Желязков", който предизвика зимните протести, не са предлагали никакви промени.

"Публичните финанси са като здравеопазването - когато правиш навременни разходи за превенция, предотваратяваш огромните разходи за лечение на болни. В случая, когато имаш икономически растеж, не правиш големи дефицити като сега - 3 или 5,7%, защото когато дойде икономическата криза, понеже икономиката е циклична, тогава вече нямаш никакви муниции за лечение, лечението може да е на смъртно легло както беше през 1997 г. при Жан Виденов", коментира Владислав Панев.

Тази сутрин депутатите започнаха второто четене на бюджета, като вече два часа четат доклада. Понеже приемането му традиционно отнема дълги часове гласуването му ще остане за утре сутрин, а днес ще са само дебатите. Макар че управляващите имат мнозинството да прокарат своя проект, от опозицията не се дават и преди второто четене в комисия внесоха около 70 предложения за промени. Една от ключовите е, че отпада формулата за определяне на минималната заплата - 50% от средната, което получи подкрепата на ПБ, ГЕРБ и ДБ в ресорната комисия.