Шеста поредна година безплатните профилактични прегледи дават на жителите достъп до специалисти с подкрепата на програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН

В късния следобед една от детските площадки в село Чавдар е пълна с хлапета. Сред тях е и внучката на Славка Стоилова. Малкото момиче тича босо по меката настилка, а баба му изобщо не се тревожи. „Спокойна съм. Тук всичко е чисто и поддържано“, усмихва се тя.

По чистите и окосени детски площадки децата тичат боси, Снимки: Румен Байков

Преди години едва ли е предполагала, че ще казва това. Близо половин век живее в София. След пенсионирането със съпруга й избират да се преместят за постоянно в Чавдар. "Мислехме, че ще е тихо място за почивка. Оказа се, че е и прекрасно място за живот," оценява Славка Стоилова. Тя е завършила музика, пее в хора към читалището и постепенно открива защо селото отдавна е наречено „малката Швейцария“. Не говори първо за красивите паркове, а за малките неща, които правят ежедневието по-добро – чистите улици, поддържаните зелени площи, контейнерите за разделно събиране на отпадъци за всеки дом, тротоарите - преметени и без трева. Най-много я впечатляват многобройните детски площадки, които винаги са чисти и добре поддържани: „Внучката ми играе боса. Знам, че е чисто и безопасно. Това говори достатъчно“.

За нея всичко това е израз на последователна политика към хората. Същото отношение вижда и в инициативата, която жителите на Чавдар вече приемат като естествена част от живота в селото – безплатните профилактични прегледи.

По идея на Община Чавдар и с дарение по благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН вече шест поредни години лекари от различни специалности идват в селото, вместо хората да пътуват до болниците в Пирдоп или Панагюрище. За това време са извършени 1785 профилактични прегледа, впечатляващ резултат за община с около 1250 жители, който показва колко голямо доверие имат хората към инициативата.

„Аз и съпругът ми ходим всяка година. Идват прекрасни специалисти. Познават ни, проследяват състоянието ни. Това е истинска грижа“, казва Славка.

„Доволна съм от прегледите. За възрастните хора е много важно, че не се налага да пътуват с автобус до болницата“ – казва Петранка Димитрова, Снимки: Румен Байков

Петранка Димитрова също е сред хората, които всяка година се възползват от профилактичните прегледи. След изследванията лекарят я успокоява, че здравословното ѝ състояние е добро. „Доволна съм от прегледите. За възрастните хора това е безценно – не им се налага да пътуват с автобус до друго населено място, за да получат консултация със специалист", споделя тя.

За хората в Чавдар достъпът до специалист невинаги е лесен. Най-близката болница е в Пирдоп, а за част от специализираните прегледи се пътува до Панагюрище или София. За по-възрастните жители това често означава цял ден организация, транспорт и чакане. Затова за мнозина инициативата се е превърнала в една от най-очакваните през годината.

Христина Панкова, учителка в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, също е сред хората, които посещават профилактичните прегледи. Тази година е била на консултации при двама специалисти и разказва за собствените си впечатления: „Останах впечатлена от отношението на лекарите. Не бързат, изслушват внимателно и обясняват всичко. Тези прегледи са ценни за възрастните хора.

Не всеки може лесно да стигне до специалист в Пирдоп. Но би било добре инициативата да стане още по-популярна – например чрез срещи в пенсионерския клуб, защото има хора, които разбират твърде късно за нея“.

Д-р Георги Лазаров, специалист по вътрешни болести, който участва в инициативата от години, казва, че голямата ѝ ценност е ранната диагностика. „Когато лекарят е близо до пациента, много заболявания могат да бъдат открити навреме. Хората вече осъзнават колко важна е профилактиката, а ранната диагностика често спасява не само време и средства, но и човешки живот“, подчертава интернистът.

Димитрина Гечева е благодарна за програмата и на общината, и на проф. Цоло Вутов, Снимки: Румен Байков

Димитрина Гечева също чака тези дни всяка година. Работила е 42 години в „Елаците-Мед“, а съпругът ѝ също е бил в дружество от Група ГЕОТЕХМИН. За поредните прегледи научили от обявите в общината и в пенсионерския клуб.

„Записахме се веднага. Лекарите бяха изключително внимателни. Назначиха ми изследвания, промениха лечението ми и ми обясниха подробно какво трябва да направя. Истинска помощ -казва тя. – Искам да благодаря на Община Чавдар, на Група ГЕОТЕХМИН и управителя й проф. Цоло Вутов, че подкрепят тази програма и се грижат за нас, пенсионерите. Доволни сме не само аз и съпругът ми, а и много наши съседи. Това е грижа, която хората усещат.“

Според офталмолога д-р Люсила Мешкова профилактичните прегледи са особено важни и за децата. По време на посещенията си в Чавдар тя е установявала зрителни проблеми при ученици още преди родителите им да са забелязали симптомите. „Когато проблемът се открие навреме, лечението е много по-успешно. Именно това е смисълът на профилактиката“, казва лекарката.

Чавдар отдавна е пример как европейските инвестиции могат да променят облика на едно населено място. Но хората тук знаят, че добрият живот не се измерва само с красивите улици, парковете и площадите. Той се измерва и с усещането, че когато имат нужда от помощ, тя е близо.

Затова през годините общината изгражда устойчиво партньорство с предприятията, които развиват икономиката на Средногорието. Освен че осигуряват работа на стотици семейства, дружествата подкрепят десетки инициативи в образованието, културата, спорта, социалните дейности и здравеопазването. Сред тях е и програмата за безплатни профилактични прегледи, която вече шеста година се реализира с дарение по благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН.