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26-годишен загина при тежка катастрофа край Плевен

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26-годишен загина при тежка катастрофа край Плевен

26-годишен мъж е загинал в тежка катастрофа край Плевен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал тази сутрин на пътя между селата Гривица и Згалево. Сигналът е подаден в 7:25 ч. По първоначална информация на завой лек автомобил, управляван от 26-годишен водач, се е блъснал в автобус на обществения транспорт по линията "Плевен – Каменец". Ударът е бил изключително силен, а младият шофьор е загинал на място, съобщава bTV.

Екип на пожарната е разрязал смачканите ламарини на автомобила, за да извадят тялото на загиналия водач. В автобуса няма загинали. 

На място се извършват огледи от служители на Първо РУ – Плевен и РУ - Пордим. Заради катастрофата е въведена временна организация на движението, като автомобилите се пренасочват пред село Гривица и град Пордим.

26-годишен загина при тежка катастрофа край Плевен

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