България сред най-тежко засегнатите от горски пожари страни в ЕС

През 2025 г. България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в ЕС като процент от територията си, сочат данни на официалния одит на Сметната палата. Страната ни губи около 300 000 декара гори, голяма част от тях са в защитената мрежа „Натура 2000", предаде БТА.

Най-тежкият пожар у нас миналата година е избухнал на 25 юли над село Илинденци, община Струмяни в Пирин, като е засегнал над 45 000 декара обща площ (от които над 30 000 декара горски територии), продължил е близо месец и е бил окончателно ликвидиран на 22 август 2025 г. През юли 2025 г. в България е имало близо 3500 пожара - с почти 20% повече спрямо юли 2024 г.

По данни на Изпълнителната агенция по горите едва около 5% от горските пожари се дължат на природни причини, а останалите са резултат от човешка небрежност, действие или бездействие - небрежност, изхвърлени фасове, палене на стърнища, а в част от случаите и умишлени палежи. Натрупване на суха биомаса в необгрижвани, застаряващи или монокултурни насаждения увеличава интензивността на пожарите, когато вече веднъж възникнат. Недостатъчна пътна и техническа инфраструктура пък затруднява своевременната реакция и наземното потушаване, особено в планински райони.

Експертите лесовъди сочат и структурни проблеми за българската гора. „Близо 39% от територията на страната е залесена, но горите у нас са силно повлияни от човешкото присъствие - близо половината са издънкови, а една трета са иглолистни култури. Това са недълговечни насаждения, изискващи постоянна лесовъдска грижа; голяма част от тях вече са застарели и масово съхнат. Това ги прави по-уязвими и на пожари, и на нападения от вредители корояди", коментира експертът към БКДМП инж. Петър Дишков.

Горските пожари през последните две години поставиха нови исторически рекорди на четири континента. Официални данни на Европейската комисия (EFFIS/Copernicus), канадското и американското правителство, както и на Изпълнителната агенция по горите и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" очертават сходна картина. Наблюдаваме по-ранно начало на пожароопасния сезон, по-голяма засегната площ и нарастващи икономически и човешки загуби. Специалисти сочат както климатичните промени, така и начина на стопанисване на горите като ключови фактори, съобщават от Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост.

В световен мащаб данните показват, че при пожари е унищожена предимно търговска дървесина на стойност между 45 и 77 милиарда долара от 2001 г. насам. Освен икономическите последици, горските пожари нанасят тежки удари върху дивата природа - милиарди животни, включително много застрашени видове, са убити или разселени през последните години.

Според официалния доклад на Европейската комисия през 2025 г. е бил най-тежкият пожарен сезон в историята на Европейския съюз.

Изгорялата площ в ЕС е 1 079 538 хектара - приблизително колкото площта на Кипър. Броят пожари е 7783, като са засегнати 25 от 27-те държави членки - незасегнати остават само Люксембург и Малта. Германия, Испания, Кипър и Словакия отбелязват най-високите стойности в историята им на наблюдение. По данни на EFFIS за 2024 г. България, Гърция, Италия, Португалия и Испания са сред най-тежко засегнатите държави от ЕС, с обща изгоряла площ от 334 940 хектара за петте страни.