Областният на Пловдив: Слагаме колчета и ограничаваме до 50 км/ч по Околовръстното шосе

Пътят е проектиран с редица компромиси, капацитетът му е изчерпан - ежедневно преминават над 24 хил. автомобила

При движение с 50 км/ч се изминава за около 17 минути, а при 60 км/ч – за около 14. Може ли разлика от три минути да се сравни с риска, пита Георги Янев

Ограничителна скорост до 50 км/ч и поставяне на колчета - тези промени ще бъдат направени на Околовръстния път на Пловдив в участъка от кръговото кръстовище между Асеновградско и Пазарджишко шосе.

Ще се премахнат и разделителните мантинели навсякъде, където това е възможно. На местата, където са забранени изпреварването и левият завой, ще се монтират разделителни колчета. Всичко това ще е факт до 3 месеца, обяви областният управител на Пловдив Георги Янев.

Агенция „Пътна инфраструктура" вече работи по проект за временна организация на движението, който трябва да бъде завършен в рамките на месец. След изготвянето му ще бъде подложен на обществено обсъждане, а предвиденият срок за изпълнение на мерките е два месеца. "Има реална възможност да се завърши проектът по обезопасяване и АПИ се ангажира със срокове", заяви Янев. Областният управител на Пловдив Георги Янев. Снимка: Мая Вакрилова

Предвижда се 3-месечен тестов период. През това време ще се анализира броят на пътнотранспортните произшествия и цялостната обстановка по трасето, след което ще бъде взето решение дали мерките са ефективни.

"На този участък с дължина 14,5 километра има 99 отклонения и включвания. Анализът на АПИ показва, че при липса на мантинела ударът при скорост 60 км/ч е значително по-тежък, отколкото при 50 км/ч. Пътят е проектиран с редица компромиси, а капацитетът му вече е изчерпан - ежедневно по него преминават над 24 000 моторни превозни средства", посочи областният управител. Той допълни, че разликата във времето за преминаване на отсечката е минимална.

"При движение с 50 км/ч трасето се изминава за около 17 минути, а при 60 км/ч – за около 14. Може ли разлика от три минути да се сравни с риска при движение с по-висока скорост? При удар с 50 км/ч нараняванията биха били значително по-малки, отколкото при такъв с 60 км/ч", посочи Янев.

По повод ремонта в участъка между село Царацово и "Джъмбо" той обясни, че първоначално избраният изпълнител е поискал анексиране на договора, но вече има нова фирма, която се е ангажирала със строителните дейности. Очакванията са ремонтните дейности да започнат в началото на следващата година.