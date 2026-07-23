Над 54 хил. евро бяха върнати на жертви на ало измами, арестувани са 4-ма, звъняли от Румъния

Над 54 хиляди евро бяха възстановени днес на пострадали от телефонни измами в района на Добрич, предаде БТА. Прокурор Даниел Илиев от Районна прокуратура – Добрич, който ръководи специален екип по разследването, каза на брифинг, че това е резултат от съвместната работа на прокуратурата и органите на МВР в България и Румъния по разследване срещу организирана престъпна група.

„Днес не връщаме просто пари, а връщаме надеждата у хората, че държавата стои зад тях и че престъплението не бива да носи печалба", заяви Илиев. По случая били задържани четирима мъже от Горна Оряховица на възраст между 35 и 40 години, които са с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража". Част от тях са осъждани, а други са с чисто съдебно минало. По думите на прокурора те са действали като организирана група и са се занимавали системно с телефонни измами.

Илиев посочи, че след проведената съвместна операция на прокуратурата в България и Румъния се отчита спад на телефонните измами в страната с 97 процента.

По думите му схемата започвала с обаждане от човек, представящ се за полицейски служител или служител на общината, който предупреждавал, че жертвата е наблюдавана от телефонни измамници. Малко след това друго лице се свързвало с потърпевшия и отправяло заплахи за убийство или тежък побой. Следвало ново обаждане от мнимия полицай, който убеждавал жертвата да съдейства, с което започвала измамната схема.

Извършителите непрекъснато си разменяли телефоните и променяли гласовете си, за да създадат впечатление, че се обаждат различни хора, каза още прокурорът. Някои от тях имитирали женски глас, а в един от случаите единият от извършителите се представил за дъщерята на пострадала жена, която повярвала, че разговаря с близък човек.

Групата е действала от територията на Румъния, използвайки румънски SIM карти, което значително е затруднявало разследването заради трансграничния характер на престъпленията, отбеляза Илиев. По думите му успешният резултат е постигнат благодарение на съвместните действия на прокуратурите и полицейските служби в България и Румъния. Жертвите били избирани на случаен принцип чрез последователно набиране на номера на домашни телефони в различни населени места, докато бъде открит възрастен човек, който да бъде въведен в заблуждение.

По време на разследването, проведено в периода от 21 ноември до 1 декември миналата година, са били предотвратени и 12 телефонни измами на територията на областите Силистра, Стара Загора и Плевен на обща стойност над 50 хил. евро, каза още Даниел Илиев.