ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицаи извадиха от пламъците край Асеновград млад...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23271112 www.24chasa.bg

Задържаха двама шофьори при проверки в Добричко

Дияна Райнова

440
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Задържаха двама шофьори при проверки в Добричко СНИМКА: Архив

Двама водачи са били свалени от автомобилите си и задържани при полицейски проверки в Добричка област, след като единият е шофирал след употреба на алкохол, а другият – под въздействието на три вида наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Първият случай е от 22 юли около 19:15 часа в село Пчеларово. Полицаи спрели за проверка лек автомобил „Форд", управляван от 54-годишен мъж. Тестът с дрегер отчел 1,66 промила алкохол в издишания въздух.

Само няколко минути по-късно – около 19:20 часа, в село Жегларци бил проверен лек автомобил „Опел", управляван от 46-годишен мъж. Направеният тест за употреба на наркотични вещества дал положителен резултат за кокаин, метамфетамин и амфетамин.

И двамата водачи са задържани за срок до 24 часа. По двата случая са образувани бързи полицейски производства.

Задържаха двама шофьори при проверки в Добричко СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание