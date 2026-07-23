Задържаха двама шофьори при проверки в Добричко

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Двама водачи са били свалени от автомобилите си и задържани при полицейски проверки в Добричка област, след като единият е шофирал след употреба на алкохол, а другият – под въздействието на три вида наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Първият случай е от 22 юли около 19:15 часа в село Пчеларово. Полицаи спрели за проверка лек автомобил „Форд", управляван от 54-годишен мъж. Тестът с дрегер отчел 1,66 промила алкохол в издишания въздух.

Само няколко минути по-късно – около 19:20 часа, в село Жегларци бил проверен лек автомобил „Опел", управляван от 46-годишен мъж. Направеният тест за употреба на наркотични вещества дал положителен резултат за кокаин, метамфетамин и амфетамин.

И двамата водачи са задържани за срок до 24 часа. По двата случая са образувани бързи полицейски производства.