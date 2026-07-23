София получи зелена светлина за нови лифтове на Витоша

Столичният общински съвет гласува два доклада, с които да стартира работа по изработване на устройствен план за "Заека" и алтернативно трасе на Княжевския лифт

Терзиев: Това не е пиар, а пореден опит да намерим решение

Столичният общински съвет гласува два доклада, с които се дава разрешение Столичната община да започне изработването на подробни устройствени планове за два лифта на Витоша. Единият - "Алеко 1", известен като "Заека". Идеята е старият влек да стане лифт и да се удължи. Другото решение е свързано с Княжевския лифт и предвижда да се направи ново алтернативно трасе, което ще е успоредно на сегашното.

Въпреки споровете в зала дали решенията няма да бъдат обжалвани и дали са минали съгласуване с различните държавни структури и двете решения бяха подкрепени от общинските съветници.

"Няма никакъв пиар, а това е пореден опит да намерим решение. Ако това стане, всички ще са печеливши. Водили сме разговори с държавата. Водени сме изцяло от това какво е добре да се направи за града и се надяваме, че другите старни в този процес също ще се включат. Ако само търсим кусури, нищо няма да се промени към по-добро", коментира в залата кметът на София Васил Терзиев.

"Това е първата стъпка от една дълга процедура. Тепърва предстои съгласуване с екоминистерството, министерството на земеделието и др. институции. Когато устройствените планове са готови, СОС отново ще се произнесе по тях", обясни зам.-кметът по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев.

Той уточни, че в момента нито един от лифтовете на Витоша няма сервитут. С тези решения ще се направи сервитут за двата лифта, който ще е в полза на общината.

"Сервитут не значи просека. Конкретното техническо решение ще се избере на по-късен етап, но има модерни технологии за изграждане на лифтове без да се засяга растителност. Всички показаха, че имат желание общината да бъде овластена с учредяване на сервитут. Така тя ще има водеща роля да реализира един ден такива лифтове, а не това да зависи от волята на частен собственик", заяви арх. Георгиев.

Той очаква до няколко месеца проектите за устройствени планове да са готови и да започне процедура по съгласуване с държавата.

До няколко седмици пък трябва да е готово обследване, поръчано от общината, което да каже дали Княжевският лифт е опасен. Ако това бъде констатирано на собствениците ще бъде издадено предписание за премахване, ако то не бъде изпълнено общината ще го направи принудително.

Столичната община иска да удължи трасето на неработещия влек "Заека", който да се подмени с нов седалков лифт и да стига по-близо до синята писта. За Княжевския лифт пък се предвижда ново успоредно на сегашното трасе, като долната му станция се премести в пешеходна близост до колелото на трамвая в кв. "Княжево".

СОС вече гласува доклад, с който имотите под част от лифтовете бяха вкарани в програмата на общината за придобиване на собственост. Така стартира процедура, с която общината ще се опита да придобие права върху трасетата, по които минават някои от вече спрелите лифтове на Витоша.

По предвиденото ново трасе на Княжевския лифт има 4 частни имота, останалите са държавна и общинска собственост. Според плановете то ще е с дължина 1253 м, а капацитетът на новия кабинков лифт - 600 - 900 души в час.