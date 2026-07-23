Полицаи извадиха от пламъците край Асеновград млад щъркел, спасиха го (Видео)

Буквално от пламъците и дима е изваден млад щъркел при огнения ад край Асеновград, който се разрази снощи до бившия завод "Химик". Птицата е била дезориентирана, но по щастлива за нея случайност полицаи са я спасили, съобщиха от МВР.

След като успели да достигнат до нея, униформените я уловили и транспортирали с патрулния автомобил до сградата на полицията. Там щъркелът пренощувал на безопасно място в едно от гаражните помещения, а след получените първоначални грижи той вече е във видимо добро състояние;

Днес е потърсено съдействие от Регионалната инспекция по околна среда и води и се очаква от там да бъдат взети необходимите мерки за бедстващата птица.