Монтират паметник на загиналите наши военни в Ирак

Министерството на отбраната публикува обществената поръчка за монтаж на паметника на загиналите 13 български военнослужещи в мисията в Ирак (2003-2008). Обществената поръчка е с прогнозната стойност 4 349,31 евро, съобщи БТА.

Паметникът в чест на загиналите военнослужещи ще бъде издигнат пред сградата на Министерство на отбраната в София на бул. „Ген. Ед. Тотлебен" № 34.

В документите на поръчката се посочва, че е необходимо да се изгради масивен стоманобетонен фундамент, служещ за постамент на паметника, с размери 240/90 см. Масивната конструкция е вкопана 125 см, а височината над прилежащия терен е 65 см. Видимите части на фундамента и постамента следва да бъдат облицовани с полирани каменни плочи.

Металната част на паметника представлява прекъсната по вертикалната ос и пречупена арка с конструкция от квадратни стоманени тръби и стоманени шини, облечена с листове неръждаема стомана. Габаритните размери на пластиката са 190/40/330 см, а теглото – около 800 кг (общо). Металната пластика е изработена от скулптор – член на Сдружение „Дружество на Добричките художници – Добрич" (по друг договор). Строителят трябва да координира монтажа на елементите на скулптурата с автора ѝ.

При участието на Българската армия в международната операция за поддържане на мира и следвоенното възстановяване на Ирак през 2003 – 2008 загиват 13 български военнослужещи.

При терористично нападение срещу българската база на 27 декември 2003 г. в Кербала в 12:45 ч. местно време загиват Георги Качорин - командир на рота, старши сержант Иван Инджов - командир на отделение, младши сержант Антон Валентинов Петров - командир на отделение и Свилен Симеонов Киров - мерач на отделение. Ранени са 27 военнослужещи, разрушена е сградата на щаба на батальона. При участието в операцията на Коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак от август 2003 г. до декември 2008 г. загиват още осем души - Димитър Иванов Димитров, Владимир Неделев Пашов, Гърди Христов Гърдев, Преслав Йорданов Стоянов, Валентин Николаев Донев, Марин Милев Милев, Цветан Стоянов Камов, Паун Стоянов Георгиев.