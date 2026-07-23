15-годишен подкара колата на майка си в Монтанско

Служители на Участък Медковец установиха нерегистриран автомобил, управляван от неправоспособен водач в село Сливовик, съобщиха от полицията.

На 22-ри юли тази година около 18,28 ч. в с. Сливовик, община Медковец, служители на местния полицейски участък са спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф" без поставени регистрационни табели. При извършения контрол по безопасност на движението е изяснено, че зад волана е бил 15-годишeн местен жител. Справка показала, че превозното средство е собственост на 32-годишната майка на водача и е с прекратена регистрация от 12.06.2026 г. поради заповед за прилагане на принудителна административна мярка на сектор „Пътна полиция" - Монтана след съставен акт за управление от неправоспособен водач. Водачът и собственичката на автомобила са отведени в приемната на Участък Медковец. На собственичката са съставени два акта по Закона за движението по пътищата за предоставено управление на нерегистрирано превозно средство. По случая в РУ - Лом е образувана преписка за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК.