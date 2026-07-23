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Общинската дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол" в Русе е с нов ръководител

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Управлението на дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол" в Община Русе се поема от инж. Алпай Гаваз, който ще съвместява длъжността с тази на началник на отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол".

Роденият в Русе инженер е завършил Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев", където придобива професионална квалификация „Строителен техник". Висшето си образование получава в Русенския университет „Ангел Кънчев" по специалност „Строително инженерство". Към момента продължава обучението си по програма „Строителни конструкции" във Висшето строително училище „Любен Каравелов" в София.

Професионалният му опит започва в частния сектор като строителен техник. През 2021 г. се присъединява към екипа на Община Русе като специалист в отдел „Устройствени планове и кадастър", а през 2022 г. става младши експерт в отдел „Инвестиционно проектиране" към дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър". Впоследствие заема длъжността старши инспектор в отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол" към дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол", след което е назначен за началник на същия отдел след проведен и спечелен конкурс.

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