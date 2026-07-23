Счупиха стъклото на колата на зам.-областният управител на Монтана

Личният автомобил на заместник областния управител на Монтана Зорница Михайлова е бил повреден, съобщи тя в профила си във фейсбук и публикува снимки.

Счупено е стъклото на автомобила. Това е станало в периода от 9:00 до 12:00 часа на 20 юли, като колата е била паркиран в зелена зона в центъра на Монтана, в близост до сградата на Областната администрация. Пред БТА Михайлова заяви, че тя и семейството ѝ не са получавали заплахи и нямат неуредени отношения с никого. Тя съобщи, че не ходи на работа в администрацията с личния си автомобил, но в този ден по изключение е отишла с него, тъй като е носела различни неща за рождения си ден. Михайлова е платила с SMS за престоя в зоната и е влязла в сградата на Областната администрация, а около 12:00 часа, когато излязла, видяла счупеното задно стъкло.

"Добрата новина е, че стъклото се сменя. Лошата – възпитанието не винаги. Ако някой иска да ми каже нещо...

Приемният ми ден е всеки вторник и предпочитам разговорите пред вандализма. Случаят вече е предаден на компетентните органи. А аз пък нямам търпение да се запознаем... с автора на тази „проява"", написа Михайлова във фейсбук.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че по случая има заявителски материал и се води разследване. Преглеждат се записи от охранителни камери в района и е възможно скоро да стане ясно какво точно се е случило.