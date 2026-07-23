Микробус блъсна 76-годишна на пешеходна пътека в Добрич

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Микробус блъсна пресичаща на пешеходна пътека 76-годишна жена в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от 22 юли, около 18:45 часа, когато е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по ул. „Христо Ботев" в града.

Установено е, че микробус „Пежо", управляван от 27-годишен мъж, блъска пресичаща на пешеходна пътека 76-годишна жена. Пострадалата е настанена в болницата в Добрич с фрактура на колянна става, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Преди повече от седмица автобус от градския транспорт блъсна възрастна жена пак на пешеходна пътека.