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Микробус блъсна 76-годишна на пешеходна пътека в Добрич

Дияна Райнова

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Микробус блъсна 76-годишна на пешеходна пътека в Добрич Снимка: Pixabay

Микробус блъсна пресичаща на пешеходна пътека 76-годишна жена в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от 22 юли, около 18:45 часа, когато е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по ул. „Христо Ботев" в града.

Установено е, че микробус „Пежо", управляван от 27-годишен мъж, блъска пресичаща на пешеходна пътека 76-годишна жена. Пострадалата е настанена в болницата в Добрич с фрактура на колянна става, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Преди повече от седмица автобус от градския транспорт блъсна възрастна жена пак на пешеходна пътека.

Микробус блъсна 76-годишна на пешеходна пътека в Добрич Снимка: Pixabay

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