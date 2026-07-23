Главната инспекция по труда алармира за фалшиви имейли от нейно име

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Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" сигнализира за разпространение на електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на ведомството. От институцията призовават гражданите да не отварят такива имейли и да не изтеглят файлове, прикачени към тях.

От институцията уточняват, че официалните електронни адреси на агенцията са с домейн @gli.government.bg. При получаване на съмнително съобщение хората могат да направят проверка чрез публикуваните в секцията „Контакти" на официалния сайт канали за връзка.

Институцията напомня, че при съмнение за достоверността на даден имейл е важно информацията да бъде потвърдена само чрез официалните ѝ комуникационни канали.