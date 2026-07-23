За да има памет, в Пловдив гласуват площад да носи името на 3-ма велики Паси (Снимки)

Те са допринесли за развитието на града и страната като цяло, казва доц. Нарцис Калева-Ходжева, един от инициаторите

Проучване на "24 часа" показва, че съветниците приемат идеята

Имената на три големи личности от една и съща фамилия - Паси, да бъдат увековечени на едно от знаковите места в Стария Пловдив. Това са видният адвокат Соломон Паси (1885-1958), подал ръка на много хора, в това число и на митрополит Кирил, неговият братовчед Исак Нисим Паси (1910-1943), убит в концентрационния лагер “Собибор”, Полша, и прочутият учен и естет проф. Исак Паси (1928-2010).

Предложението е внесено в община Пловдив от инициативен комитет. В него са уважаваните лекари доц. Нарцис Калева-Ходжева, съпругът ѝ д-р Гюрай Ходжев, актьорът Ицхак Финци, бившите депутати от НДСВ Нина Радева и Владимир Дончев, режисьорът Илиян Джевелеков и други. Те настояват пространството между улица “Стръмна” и “Цанко Лавренов” в Стария Пловдив да бъде именувано на тримата от фамилия Паси. Това е мястото до емблематичната Хисар капия, където всекидневно минават туристи и много хора.

Проучване на “24 часа” сред съветниците, които трябва да гласуват решението, установи, че те са настроени положително.

“Пловдив е град на културата, науката и изкуствата. Той винаги е уважавал хората от малцинствен произход, допринесли за неговото развитие в хилядолетната му история. Тези личности заслужават почит”, обясни доц. Калева, един от вносителите на предложението.

“Тримата Паси имат разнороден, но изключителен принос към паметта на Пловдив и на страната като цяло. Към тях са приложими определенията: енциклопедист, будител, хуманист, просветител, общественик, защитник на невинни българи от Народния съд. Всеки от тях има своето достойно място в летописа на Пловдив”, пише в мотивите на инициативния комитет. Площадчето в Стария Пловдив, погледнато от друг ъгъл. Снимка: Мая Вакрилова

Фамилия Паси е уважавана от пловдивчани. Бащата на проф. Исак Паси - Соломон Паси, е виден адвокат, общински съветник и испански вицеконсул. В годините след 9 септември 1944 г. като адвокат се застъпва за хора, набедени за противници на новата власт. Под прицела ѝ попада и митрополит Кирил, един от спасителите на българските евреи. Изложението пред Народния съд в защита на свещеника е изготвено от адвокат Соломон Паси. След впечатляващата публична подкрепа разследването срещу владиката е прекратено лично от МВР министъра.

Адвокат Паси е спасил не един човек в годините след 9 септември. Поручик адвокат Соломон Паси, 1918 година, Битоля.

Неговият братовчед Исак Нисим Паси си отива едва на 33 г. като мъченик на Холокоста. Заловен е от нацистите във Франция и е убит в концлагера “Собибор” през 1943 г. Той завършва счетоводство във Франция, след което заминава от България в Палестина, а оттам - отново във Франция. Само защото е евреин, е заловен и интерниран в транзитния лагер “Дарен” край Париж на 20 януари 1943 г. Два месеца по-късно е изпратен с ешелон №52 в “Собибор”, Полша, която през това време е окупирана от Германия. Пет дни по-късно е убит.

Името на проф. Исак Паси не се нуждае от представяне. За него бившите му студенти и досега говорят с възторг. Казват, че аудиториите в СУ винаги са били препълнени на неговите лекции. За да го слушат, са идвали студенти от различни специалности. Понеже банките са били заети до краен предел, мнозина са сядали на пода, за да попиват мислите на големия учен. Проф. д-р Исак Паси приживе получи едно от най-високите отличия у нас - орден " Св. св. Кирил и Методий". Снимка: Румяна Тонева

Не всички обаче знаят, че научната кариера на Исак Паси започва от Медицинския университет в Пловдив (бившия ВМИ – б.а.), където е преподавал философия на бъдещите лекари като млад асистент, преди да отиде в София.

Изследванията му се простират в областта на естетиката, културознанието, историята на изкуството и западноевропейската литература. Има изключителен принос за приобщаването на българската култура към европейската философско-естетическа и литературна мисъл.

Проф. Исак Паси никога не забрави родния град. Посвети му есето “Пловдив като духовна форма на живот”

“След като си проживял 31 г. (и то първите) в този град, където си и роден, той не може да не сложи незаличим отпечатък върху теб, върху целия ти следващ живот (а ето че достигнах и почти патриаршеските седемдесет години), да не те съпровожда във всичките ти следващи пътища и начинания”, пише професорът, който на 13 август 2010 г. напусна този несъвършен свят.

Ето цитати от прочутото му есе.

"От най-ранното си детство помня Пловдив като град, в който като малко други градове (в които съм бивал в последващи години) се съчетават старото и новото: издигащият се в центъра, в трихълмието Стария Пловдив (толкова пъти и така великолепно рисуван от пловдивските художници и преди всичко от Цанко Лавренов) плавно прелива в ширналите се надолу и постепенно възникващи след Освобождението нови квартали на града".

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"Когато си израснал в такъв град, най - малко ще си склонен да поставиш и резки исторически граници между минало и настояще, между преди еди-кога си и след еди-кога си, при което неизменно преди еди - кога си се оказва от лошо по-лошо, а след еди-кога си - от добро по-добро.

Град като Пловдив като че ли сам те настройва към съвместяване на старото и новото и в ценностите на културата, толкова повече, че в тази именно сфера старото често се оказва съвсем ново, а източниците на т.нар. ново се спускат до дълбините на вековете и хилядолетията".

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"Помня Пловдив от детството си като град с около 120-130 000 жители, втория по големина български град, както горделиво не пропускаха да отбелязват това моите съграждани. Но не броят на жителите му остави следа в душата ми, а техният национален състав, по-точно неговата интернационалност, защото в него заедно с преобладаващите българи чудесно съжителстваха сравнително големи и компактни национални общности - турци, гърци, евреи, арменци, цигани - най-често обитаващи и отделни махали".

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"Запомнил съм Пловдив не само с интернационализма му, но и с неговата религиозна търпимост - тук наред с преобладаващото православие спокойно съществуваха и добре организираните общности на католици и протестанти, на мохамедани и израилтяни, чиито черкви, джамии и синагоги бяха сред най-впечатляващите сгради на пловдивския архитектурен пейзаж, без да говоря и за наличието на локална концентрация в т.нар. католишка, еврейска, арменска, циганска и т.н. махали".

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"В този именно град започнах живота си, тези негови предимно духовни форми наред с уникалния релеф на тепетата, който също има свои духовни аспекти, поразяваха най-силно моето детско-юношеско въображение и с тях обяснявам много от собствената ми духовна насоченост през зрелите години.

Човек не може да избира нито родителите си, нито времето, в което се е родил, нито мястото, в което е започнал животът му. А аз нямам основание за недоволство от всичко това, което ми беше дадено наготово".