Оставиха в ареста мъж, опитал да пренася през границата марихуана, скрита в тайници в колата

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Бил автомонтьор и изработил тайните места в автомобила, където бил скрит наркотикът

Апелативният съд в Пловдив е потвърдил отказа на хасковските магистрати да измени в по-лека мярката "задържане под стража" на мъж, обвинен в пренасяне на наркотици през границата.

На 22 май т.г. при извършена митническа проверка на лека кола "Форд" униформените намерили множество пакети, съдържащи високорисково наркотично вещество марихуана - канабис, с общо бруто тегло 31,380 кг. Те били скрити в тайници в автомобила и в седалките.

Ролята на обвиняемия била в качеството му на автомонтьор в сервиза на баща му, да изработи тайници в автомобила, в които са били укрити пакети с наркотици.

Апелативният съд е приел, че не е разколебано обоснованото подозрение за съпричастност на мъжа към престъплението, в което е обвинен. Влошеното здравословно състояние на майката на обвиняемия не е ново възникнало обстоятелство и не е достатъчно, за да намали опасността от укриване и извършване на престъпление при по-лека мярка за неотклонение.

За извършеното от обвиняемия законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от 10 до 15 години и „глоба" от 100 000 лв. до 200 000 лева.

Определението на Апелативния съд е окончателно.